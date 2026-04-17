Ấn Độ bắt đầu cuộc điều tra dân số lớn nhất thế giới, sẽ làm như thế nào? 17/04/2026 07:17

(PLO)- Cuộc điều tra dân số lớn nhất thế giới của Ấn Độ sẽ diễn ra trong hai giai đoạn và kéo dài tới 1 năm với chi phí lên tới 1,3 tỉ USD.

Ngày 16-4, Ấn Độ - quốc gia đông dân nhất thế giới với hơn 1,4 tỉ người - bắt đầu tiến hành cuộc điều tra dân số có quy mô lớn nhất toàn cầu, theo hãng tin Reuters.

Các quan chức đã bắt đầu khảo sát trên khắp 5 tiểu bang và 3 vùng lãnh thổ liên bang trong nước, trong giai đoạn đầu tiên của cuộc điều tra kéo dài một năm. Nhưng làm thế nào để Ấn Độ thống kê hơn 1 tỉ người.

Về mặt hậu cần, hơn 3 triệu quan chức, chủ yếu là giáo viên, sẽ trực tiếp gõ cửa từng nhà và thống kê từng người dân sinh sống trên khắp 36 tiểu bang và vùng lãnh thổ liên bang, bao gồm gần 640.000 ngôi làng.

Cuộc điều tra dân số lớn nhất thế giới của Ấn Độ sẽ diễn ra trong hai giai đoạn và kéo dài tới tháng 3-2027. Ảnh: AFP

Cuộc khảo sát trực tiếp từng nhà sẽ được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu sẽ lập danh sách nhà cửa và điều kiện nhà ở. Ở giai đoạn này, người tham gia khảo sát sẽ được hỏi “Có bao nhiêu người sống trong nhà bạn?”, “Bạn có sở hữu nhà không?” và các câu hỏi liên quan việc hộ gia đình có được các tiện ích cơ bản như nhiên liệu, nước, điện, internet và giao thông hay không.

Giai đoạn thứ hai, dự kiến bắt đầu vào tháng 2-2027, sẽ tập trung vào cư dân và các thông số kinh tế, xã hội của họ.

Trước khi tiến hành khảo sát trực tiếp, mỗi khu vực sẽ có một khoảng thời gian ngắn để người dân đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin của chính phủ, hỗ trợ 16 ngôn ngữ. Người dân có thể điền các thông tin cần thiết trên cổng thông tin để điều tra viên xác nhận dữ liệu trong chuyến thăm của họ và đưa vào cơ sở dữ liệu ban đầu.

Bên cạnh đó, cuộc khảo sát năm nay Ấn Độ sẽ lần đầu tiên tiến hành cuộc điều tra dân số thông qua ứng dụng di động, cùng với tùy chọn tự khai báo. Ngoài ra còn có một cổng thông tin trực tuyến để quản lý và giám sát quy trình.

Thêm vào đó, New Delhi đã triển khai một ứng dụng để lập bản đồ các hộ gia đình trên toàn quốc bằng cách chia chúng thành các khu vực địa lý nhỏ với số lượng nhà hạn chế, một nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo không ai bị bỏ sót và cuộc khảo sát được chính xác.

Nhiều bộ dữ liệu từ cuộc điều tra dân số sẽ được công bố nhanh chóng vì cơ sở dữ liệu kỹ thuật số dự kiến ​​sẽ giảm thời gian xử lý.

Một điểm đáng chú ý của cuộc điều tra dân số là việc thu thập dữ liệu về đẳng cấp - yếu tố dù đã bị bãi bỏ về mặt pháp lý từ năm 1950 nhưng vẫn có ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội. Việc thu thập thông tin chi tiết về các đẳng cấp sẽ tiến hành trong giai đoạn thứ hai.

Toàn bộ cuộc khảo sát sẽ kéo dài một năm và dự kiến ​​tiêu tốn 1,3 tỉ USD. Cuộc khảo sát dân số mười năm một lần này ban đầu dự kiến ​​thực hiện vào năm 2021 nhưng bị trì hoãn do đại dịch COVID-19. Cuộc điều tra sẽ kết thúc vào tháng 3-2027.