Kiev triệu tập đại sứ Israel liên quan yếu tố Nga 28/04/2026 06:19

(PLO)- Ukraine đã triệu tập đại sứ Israel về điều mà Kiev mô tả là sự thiếu hành động của Israel trong việc cho phép cập cảng các chuyến hàng ngũ cốc mà Ukraine nghi lấy từ các vùng lãnh thổ Nga đang kiểm soát.

Ngày 27-4, Ngoại trưởng Ukraine - ông Andrii Sybiha cho biết nước này đã triệu tập đại sứ Israel sau khi có thông tin cho rằng một tàu Nga bị cáo buộc chở ngũ cốc lấy từ các vùng lãnh thổ Ukraine mà lực lượng Moscow kiểm soát đã cập cảng Haifa (Israel), theo hãng thông tấn Ukrinform.

Ông Sybiha cho biết đại sứ đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao để nhận công hàm phản đối chính thức và yêu cầu “có hành động phù hợp”.

Ông Sybiha nói Ukraine coi trọng mối quan hệ với Israel nhưng cảnh báo rằng việc mà Kiev cáo buộc Nga buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm nông nghiệp bị đánh cắp từ Ukraine không nên làm suy yếu quan hệ song phương.

“Thật khó hiểu khi Israel không có phản hồi thích đáng đối với yêu cầu chính đáng của Ukraine liên quan con tàu trước đó đã vận chuyển hàng hóa bị đánh cắp đến Haifa. Giờ đây, khi một con tàu khác như vậy đã đến Haifa, chúng tôi một lần nữa cảnh báo Israel không nên chấp nhận ngũ cốc bị đánh cắp và làm tổn hại đến quan hệ của chúng ta” - Ngoại trưởng Sybiha viết trên mạng xã hội X.

Ngũ cốc được chất lên tàu chở hàng tại cảng biển Azov. Ảnh: AFP

Đáp lại Ngoại trưởng Israel - ông Gideon Sa'ar nói rằng vấn đề sẽ được xem xét, nhưng những cáo buộc đó không phải là bằng chứng và không có bằng chứng nào được cung cấp.

"Các ông [chỉ Ukraine] thậm chí còn không gửi yêu cầu hỗ trợ pháp lý trước khi chuyển sang truyền thông và mạng xã hội" - ông Sa'ar viết trên X.

Quan hệ ngoại giao "không được tiến hành trên Twitter (tên cũ của X) hay trên các phương tiện truyền thông", ông Sa'ar nói thêm.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Cuối tuần qua, tờ Haaretz của Israel đưa tin rằng tàu chở hàng Panormitis, được cho là đang vận chuyển ngũ cốc Ukraine lấy từ các vùng lãnh thổ mà lực lượng Nga kiểm soát đang chờ được phép cập cảng Haifa. Tờ báo này cũng cho biết đã có bốn chuyến hàng ngũ cốc như vậy được dỡ xuống ở Israel trong năm nay.

Đầu tháng này, ông Sybiha đã trực tiếp nêu vấn đề này với người đồng cấp Israel Gideon Saar, sau khi Kiev cáo buộc một tàu Nga chở các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine cập cảng Israel.

Theo nhà báo Kateryna Yaresko thuộc dự án điều tra SeaKrime của Trung tâm Myrotvorets (Ukraine), Israel đã cho phép tàu chở hàng rời ABINSK của Nga cập cảng Haifa hồi đầu tháng 4, chở theo 43.700 tấn lúa mì lấy từ các vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga đang kiểm soát.

Các quan chức Ukraine cho biết Israel sau đó đã thông báo với Kiev rằng đã quá muộn để bắt giữ tàu, vì nó đã rời cảng. Kể từ đó, Văn phòng Tổng công tố Ukraine đã yêu cầu sự hỗ trợ pháp lý quốc tế từ Israel để áp dụng các cơ chế pháp lý có liên quan theo thẩm quyền của Israel và tiến hành các bước để tịch thu lô hàng.

Giới chức Israel chưa công khai làm rõ liệu lô hàng có bị tạm giữ theo thủ tục hành chính hay không, hoặc liệu có hành động nào khác đang được xem xét hay không.