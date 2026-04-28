Chiến sự Nga - Ukraine 28-4: Kiev tấn công mục tiêu Nga tại Donetsk và Zaporizhzhia; Thủ tướng Đức nói về khả năng Ukraine từ bỏ lãnh thổ 28/04/2026 07:38

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng; Loạt tỉnh thành Ukraine trúng không kích; Thủ tướng Đức cho rằng Ukraine có thể phải chấp nhận mất một phần lãnh thổ; Nga kiểm soát thêm 2 cộng đồng dân cư trong chiến dịch ở Ukraine.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với nhiều diễn biến nóng.

Loạt tỉnh thành Ukraine trúng không kích, nhiều người thương vong

. Tờ Kyiv Independent dẫn thông tin từ chính quyền các địa phương Ukraine rằng ít nhất 4 người thiệt mạng và 23 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine ngày 27-4.

Không quân Ukraine nói rằng Nga đã phóng 94 máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine trong đêm, đồng thời cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn được 74 chiếc. 20 vụ tấn công được ghi nhận tại 15 địa điểm.

Lữ đoàn tác chiến số 20 “Lubart” của Ukraine. Ảnh: X

Tại tỉnh Donetsk, các cuộc tấn công của Nga đã khiến 2 người thiệt mạng và 1 người bị thương tại TP Kramatorsk, Tỉnh trưởng Vadym Filashkin cho biết.

Ông Filashkin cho biết thêm rằng có 2 người bị thương tại các làng Kopani và Druzhkivka. Các cuộc tấn công của Nga cũng gây hư hại nhà cửa và cơ sở hạ tầng tại nhiều khu dân cư trên toàn tỉnh.

Tại tỉnh Odessa, Tỉnh trưởng Oleh Kiper báo cáo rằng UAV Nga đã tấn công TP Odessa trong đêm, khiến 14 người bị thương. Cơ sở hạ tầng dân sự bị hư hại tại nhiều khu vực, bao gồm hai tòa nhà dân cư, một khách sạn, các kho bãi và hạ tầng cảng.

Tại tỉnh Sumy, một cuộc tấn công của Nga đã khiến 1 phụ nữ thiệt mạng tại cộng đồng Shostkynska và làm bị thương 3 người.

Tỉnh Zaporizhzhia ghi nhận một trường hợp thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Nga vào quận Zaporizhzhia, theo Tỉnh trưởng Ivan Fedorov. Ông cho biết thêm trong 24 giờ qua lực lượng Nga đã tiến hành 629 cuộc tấn công vào 45 khu dân cư tại tỉnh này.

Tại tỉnh Kherson, 3 người đã bị thương trong các cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ qua. Các đòn tấn công đã làm hư hại 3 tòa chung cư, 3 ngôi nhà và 1 nhà thờ, cùng nhiều công trình khác.

Lực lượng Nga cũng tấn công Koriukivka (tỉnh Chernihiv) bằng 18 UAV, làm bị thương 2 người.

Tại tỉnh Mykolaiv, một người đã bị thương trong một cuộc tấn công của Nga vào làng Lupareve, Tỉnh trưởng Vitalii Kim đưa tin.

. Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu Ukraine nói rằng lực lượng Ukraine đã tấn công một kho đạn của Nga, một hệ thống pháo phản lực phóng loạt Tornado-S và nhiều điểm chỉ huy, kiểm soát tại các vùng lãnh thổ mà Moscow đang kiểm soát.

“Lực lượng Phòng vệ Ukraine sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm làm suy giảm tiềm lực chiến đấu của lực lượng Nga” - Bộ Tổng tham mưu Ukraine nêu trong thông báo.

Theo thông báo, các đòn tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Nga tại những khu vực do Nga kiểm soát ở các tỉnh Donetsk và Zaporizhzhia.

Gần thị trấn Selydove ở tỉnh Donetsk, lực lượng Ukraine đã đánh trúng một kho đạn và một điểm quan sát.

Tại TP Melitopol (Zaporizhzhia), một hệ thống pháo phản lực phóng loạt Tornado-S đã bị tấn công.

Ukraine cũng tấn công các điểm chỉ huy UAV của Nga gần Malynivka thuộc tỉnh Donetsk và gần Huliaipole thuộc tỉnh Zaporizhzhia.

Bộ Tổng tham mưu cho biết thêm một đơn vị sửa chữa của Nga đã bị đánh trúng gần Mykolaivka thuộc tỉnh Zaporizhzhia. Quân đội Ukraine không cung cấp chi tiết về thương vong, cho biết mức độ thiệt hại và tổn thất của phía Nga vẫn đang được làm rõ.

. Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Thủ tướng Đức: Ukraine có thể phải chấp nhận mất một phần lãnh thổ

Ngày 27-4, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói rằng Ukraine có thể phải mất một phần lãnh thổ để đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga, ám chỉ rằng điều này có thể giúp mở đường cho việc gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

“Cuối cùng sẽ có một hiệp ước hòa bình với Nga. Khi đó, có thể một phần lãnh thổ của Ukraine sẽ không còn thuộc Ukraine nữa” - ông Merz nói trong cuộc thảo luận với sinh viên tại thị trấn Marsberg của Đức.

Thủ tướng Merz cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ cần đa số ủng hộ trong một cuộc trưng cầu dân ý cho bước đi như vậy. Để đạt được đa số đó, ông Merz nói thêm rằng Zelensky sẽ phải nói với người dân Ukraine rằng: “Nhưng tôi đã mở ra con đường tới châu Âu cho các bạn”.

Bình luận về nỗ lực của Ukraine gia nhập EU, ông Merz cho rằng EU cần đưa ra một lộ trình rõ ràng và đáng tin cậy cho Kiev.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo không nên kỳ vọng quá cao vào việc gia nhập nhanh chóng và cho rằng Ukraine gia nhập khối vào tháng 1-2027 hoặc 2028 là “không thực tế”.

Hiện Nga đang kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine và yêu cầu Kiev nhượng thêm đất tại tỉnh Donetsk để hoàn tất một thỏa thuận ngừng bắn.

Ukraine đã bác bỏ việc từ bỏ các vùng lãnh thổ vẫn do Kiev kiểm soát và kêu gọi một lệnh ngừng bắn dọc theo tiền tuyến. Ông Zelensky trước đó cho rằng các nhượng bộ lãnh thổ nên được quyết định thông qua trưng cầu dân ý.

Nga kiểm soát thêm 2 cộng đồng dân cư trong chiến dịch ở Ukraine

Binh sĩ Nga trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Bộ Quốc phòng Nga đưa tin rằng lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát 2 cộng đồng dân cư ở Sumy và Donetsk trong ngày 27-4, theo hãng thông tấn TASS.

Theo bộ này, Ukraine đã tổn thất khoảng 1.145 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên tất cả các khu vực tiền tuyến trong 24 giờ qua.

Cụ thể, Kiev đã mất hơn 165 binh sĩ và một hệ thống phóng rocket đa nòng tại khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Bắc; khoảng 190 binh sĩ và 4 xe bọc thép tại khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Tây và hơn 195 binh sĩ cùng hai xe bọc thép tại khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Nam.

Quân đội Ukraine cũng mất khoảng 280 binh sĩ và 3 xe bọc thép trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Trung tâm; khoảng 270 binh sĩ và một khẩu pháo trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Đông và khoảng 45 binh sĩ cùng một trạm gây nhiễu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Dnepr.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong 24 giờ qua, Moscow đã tấn công một cơ sở sản xuất UAV cho quân đội Ukraine và các khu vực triển khai của đối phương.

Ngoài ra, phòng không Nga cũng đánh chặn và phá hủy 114 UAV và hai quả bom thông minh của Ukraine.