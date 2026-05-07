Tổng thống Iran gặp Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei; Pakistan lên tiếng về đàm phán Mỹ-Iran 07/05/2026 19:54

(PLO)- Tổng thống Iran gặp lãnh tụ tối cao; Ông Netanyahu lên tiếng liên quan lãnh đạo Hezbollah; Ngoại trưởng Pháp nói các lệnh trừng phạt Iran sẽ tiếp tục cho đến khi eo biển Hormuz được mở lại.

Tình hình Trung Đông chuyển biến tích cực trước thông tin về triển vọng đàm phán Mỹ-Iran.

Tổng thống Iran gặp lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết ông đã có cuộc gặp kéo dài một tiếng rưỡi với Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, theo hãng tin IRIB.

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei (trái) và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: WANA/IRNA

Ông Pezeshkian mô tả cuộc gặp mang bầu không khí “gần gũi và rất thân tình”, ca ngợi “cách tiếp cận gần gũi sâu sắc” của ông Khamenei.

“Điều khiến tôi ấn tượng hơn bất kỳ vấn đề nào khác trong cuộc gặp này là cách đối diện, cách nhìn nhận, cũng như phong thái khiêm nhường và gần gũi sâu sắc của Lãnh tụ Tối cao Cách mạng Hồi giáo; một cách tiếp cận đã biến bầu không khí thảo luận thành môi trường dựa trên sự tin tưởng, bình tĩnh, đồng cảm và đối thoại trực tiếp” - ông Pezeshkian nói.

Ông Mojtaba Khamenei không xuất hiện trước công chúng kể từ khi được bổ nhiệm hồi đầu tháng 3. Ông được cho là đã bị thương trong cuộc tấn công ngày 28-2 do Mỹ và Israel tiến hành, khiến cha ông là Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei thiệt mạng.

Ông Netanyahu lên tiếng liên quan lãnh đạo Hezbollah

Ngày 7-5, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu đã lên tiếng về vụ quân đội Israel tuyên bố hạ sát ông Ahmad Balut, chỉ huy đơn vị Radwan tinh nhuệ của Hezbollah trong một cuộc không kích nhằm vào vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut (Lebanon) một ngày trước đó.

“Rõ ràng ông ta đã đọc báo và nghĩ rằng mình có quyền miễn trừ ở Beirut. Ông ta đã đọc như vậy nhưng điều đó sẽ không còn xảy ra nữa” - ông Netanyahu nói.

“Ông ta tin rằng mình có thể tiếp tục chỉ đạo các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng và cộng đồng của chúng tôi từ tổng hành dinh khủng bố bí mật ở Beirut” - thủ tướng Israel nói thêm.

Ông Netanyahu cho biết quân đội Israel cũng đang nhắm mục tiêu vào các tay súng Hamas ở Gaza bất chấp các thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian đang có hiệu lực tại cả Lebanon và Gaza.

“Tôi nói với kẻ thù của chúng tôi bằng cách rõ ràng nhất có thể: không có kẻ khủng bố nào được miễn trừ. Bất kỳ ai đe dọa Israel đều tự đặt tính mạng của mình vào nguy hiểm” - ông Netanyahu nhấn mạnh.

Cùng ngày, người phát ngôn quân đội Israel - ông Avichay Adraee đã ra tuyên bố cho biết quân đội đã tiêu diệt 220 thành viên Hezbollah kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa các Israel và Lebanon có hiệu lực từ giữa tháng 4.

Theo tuyên bố này, trong tuần qua, lực lượng Israel đã tiêu diệt 85 thành viên Hezbollah và tấn công hơn 180 cơ sở quân sự của nhóm này.

Bộ Y tế Lebanon cho biết các cuộc tấn công của Israel đã khiến hơn 2.700 người thiệt mạng kể từ ngày 2-3, trong đó có hàng chục người chết kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Về phía Hezbollah, các nguồn tin từ Hezbollah nói với kênh Al Jazeera hôm 6-5 rằng không có chỉ huy quân sự cấp cao nào của lực lượng Radwan hay của Hezbollah nói chung bị ảnh hưởng trong cuộc không kích này.

Pakistan hoan nghênh thông tin về khả năng đạt thỏa thuận giữa Iran và Mỹ

Bộ Ngoại giao Pakistan ngày 7-5 cho biết Islamabad hoan nghênh các dấu hiệu cho thấy Iran và Mỹ có thể đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến sự, đồng thời khẳng định sẽ không công bố thêm thông tin ở giai đoạn này.

“Với vai trò trung gian, chúng tôi sẽ không đánh mất lòng tin của cả hai bên bằng cách tiết lộ chi tiết” - theo tuyên bố của bộ này.

Dù chưa có thông tin về quốc gia có thể đăng cai vòng đàm phán hòa bình thứ hai, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết “đó sẽ là một vinh dự đối với chúng tôi nếu các cuộc đàm phán được tổ chức tại Islamabad”.

Tuyên bố của Pakistan được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6-5 nói rằng Mỹ đã có “những cuộc trao đổi rất tích cực” với Iran trong 24 giờ qua.

Ngày 6-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baghaei nói với hãng thông tấn ISNA rằng Iran vẫn đang xem xét đề xuất mới nhất của Mỹ.

Ngoại trưởng Pháp: Các lệnh trừng phạt Iran sẽ tiếp tục cho đến khi eo biển Hormuz được mở lại

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot. Ảnh: AFP

Ngày 7-5, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot tuyên bố sẽ không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran nếu lực lượng vũ trang Iran vẫn phong tỏa eo biển Hormuz.

“Chúng tôi đã áp đặt các lệnh trừng phạt đáng kể đối với Iran. Nhưng hoàn toàn không có chuyện bất kỳ lệnh trừng phạt nào được dỡ bỏ khi eo biển Hormuz vẫn còn bị phong tỏa” - ông Barrot nói với đài RTL của Pháp.

“Nó không thể bị phong tỏa, bị áp phí qua lại hay bị sử dụng làm công cụ gây sức ép hoặc tống tiền” - ông Barrot nói thêm.

Ông Barrot cho rằng Pháp phải bảo đảm sẽ không bao giờ rơi vào tình thế phải trả giá cho những cuộc chiến mà Paris không liên quan quan.

“Đó là lý do chúng ta phải tập trung vào việc châu Âu có thể thoát khỏi mọi sự phụ thuộc vào hydrocarbon và dầu mỏ như thế nào. Nói ngắn gọn, không còn phụ thuộc vào những thứ mà bằng cách này hay cách khác kéo chúng ta vào các cuộc xung đột, thảm họa và khủng hoảng mà chúng ta không phải là bên tham gia” - ông nói thêm.