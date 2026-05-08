Châu Âu lên tiếng việc Nga kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài sơ tán khỏi Kiev 08/05/2026 05:43

(PLO)- Các chính phủ nước ngoài không có kế hoạch thu hẹp hiện diện ngoại giao tại Ukraine, sau khi Nga kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài sơ tán khỏi Kiev.

Ngày 7-5, các đại sứ quán nước ngoài chưa cho thấy dấu hiệu rời khỏi Kiev sau khi Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi các phái bộ ngoại giao sơ tán nhân viên khỏi thủ đô Ukraine trước lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng của Moscow (9-5).

Theo tờ Kyiv Independent, các chính phủ nước ngoài cho thấy không có kế hoạch thu hẹp hiện diện ngoại giao tại Ukraine.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul nói với hãng tin Bloomberg rằng Berlin sẽ “không để những lời đe dọa này tác động”, đồng thời khẳng định Đức không có kế hoạch sơ tán đại sứ quán.

“Chúng tôi đang liên lạc chặt chẽ với các đại sứ quán khác. Chúng tôi sẽ không để những điều này làm lung lay. Chúng tôi hiểu người Nga và hiểu cách họ gây sức ép” - ông Wadephul nói.

Người phát ngôn Ủy ban châu Âu (EC) Anouar El Anouni cũng cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ duy trì hiện diện tại Kiev.

“Về phía chúng tôi, EU sẽ không thay đổi lập trường hay sự hiện diện tại Kiev. Các cuộc tấn công của Nga, đáng tiếc thay, vốn đã là thực tế diễn ra hằng ngày ở Kiev cũng như nhiều nơi khác tại Ukraine” - ông Anouni nói.

Cuối ngày, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cảm ơn các quan chức châu Âu vì đã phản đối các lời đe dọa từ Nga và từ chối rời Kiev.

“Tôi biết ơn EU, Ba Lan và Đức, đặc biệt là người đồng cấp Johann Wadephul, cùng tất cả các đối tác khác đã phản đối rõ ràng những nỗ lực của Nga nhằm đe dọa lực lượng ngoại giao nước ngoài tại Ukraine” - ông Sybiha nói.

“Những lời đe dọa này cần bị bác bỏ và lên án. Tôi kêu gọi tất cả các quốc gia khẳng định rõ rằng hành động đe dọa của Moscow sẽ không thành công” - Ngoại trưởng Ukraine nhấn mạnh.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh chưa rõ Kiev có tuân thủ lệnh ngừng bắn do Nga đề xuất hay không. Trước đó, Moscow đã thu hẹp quy mô lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng năm nay do lo ngại khả năng bị tấn công.

Nga đưa ra cảnh báo trên sau khi Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky tuyên bố số phận của lễ duyệt binh quân sự ngày 9-5 của Nga “phụ thuộc” vào quân đội Ukraine, trong bối cảnh Moscow lo ngại về khả năng xảy ra các cuộc tấn công trong thời gian diễn ra sự kiện.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 6-5 kêu gọi các phái đoàn ngoại giao nhanh chóng sơ tán nhân viên khỏi thủ đô Kiev của Ukraine trong trường hợp Moscow phát động một cuộc tấn công trả đũa vào thành phố nếu Ukraine phá hoại lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9-5

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga đơn phương tuyên bố ngừng bắn trong hai ngày 8 và 9-5, đồng thời đe dọa sẽ tiến hành “cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào trung tâm Kiev” nếu Ukraine vi phạm thỏa thuận này.

Ông Yuri Ushakov - trợ lý tổng thống Nga - ngày 7-5 nói rằng ông hy vọng Ukraine sẽ không phá hoại lễ duyệt binh tại Moscow.

“Cầu Chúa đừng để chúng tôi phải đáp trả vì điều đó” - ông Ushakov nói.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao Ukraine nói với Kyiv Independent ngày 6-5 rằng Kiev không thấy lý do để tuân thủ lệnh ngừng bắn do Moscow đề xuất phục vụ lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

“Chúng tôi đơn giản là không thấy lý do phải làm vậy chỉ vì cuộc duyệt binh” - quan chức này nói với điều kiện không tiết lộ danh tính.

Trước đó, ông Zelensky ngày 4-5 cho biết Ukraine sẽ thực hiện ngừng bắn từ ngày 6-5, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất một “lệnh ngừng bắn Ngày Chiến thắng” riêng cho hai ngày 8 và 9-5.

Tuy nhiên, cả hai bên đều cáo buộc nhau vi phạm đề xuất ngừng bắn đơn phương do Kiev đề xuất.