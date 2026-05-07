Chiến sự Nga - Ukraine 7-5: Ukraine bác lệnh ngừng bắn Ngày Chiến thắng, cáo buộc Nga vi phạm; Có tin phái đoàn Kiev sắp tới Mỹ 07/05/2026 07:21

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng khi hai bên gia tăng các cuộc không kích; Hai bên cáo buộc đối phương vi phạm lệnh ngừng bắn; Nga kêu gọi các nước sơ tán phái bộ ngoại giao khỏi Kiev.

Hai bên cáo buộc đối phương vi phạm lệnh ngừng bắn

Một quan chức cấp cao Ukraine nói với tờ Kyiv Independent ngày 6-5 rằng Ukraine không thấy lý do gì để tuân thủ lệnh ngừng bắn do Nga đề xuất nhân dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

“Chúng tôi đơn giản là không thấy ý nghĩa gì (trong việc tuân thủ) vì cuộc duyệt binh” - quan chức này nói với điều kiện giấu tên do không được phép bình luận công khai.

Phát ngôn được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Nga đã vi phạm lệnh ngừng bắn do Ukraine đề xuất tới 1.820 lần tính đến 10 giờ sáng 6-5 (theo giờ địa phương).

Ngày 4-5, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ thực thi lệnh ngừng bắn bắt đầu từ ngày 6-5 sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất một “lệnh ngừng bắn Ngày Chiến thắng” kéo dài hai ngày 8 và 9-5.

Nga không chấp nhận đề xuất ngừng bắn ngày 6-5 của Ukraine. Ông Zelensky cho rằng khung thời gian mà ông đề xuất là đủ để kiểm chứng liệu một sự tạm dừng giao tranh thực sự có thể được duy trì hay không.

Theo ông Zelensky, các vi phạm bao gồm các cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự, các đợt tiến công và các cuộc tập kích bằng UAV. Các cuộc tấn công của Nga ngày 6-5 khiến 26 dân thường thiệt mạng, ít nhất 118 người bị thương, theo chính quyền các địa phương Ukraine.

Hiện trường một vụ không kích tại tỉnh Kharkiv ngày 6-5. Ảnh: UKRINFORM

Không quân Ukraine ngày 6-5 nói rằng lực lượng Nga đã tấn công Ukraine trong đêm bằng hai tên lửa đạn đạo, một tên lửa không đối đất Kh-31 và 108 UAV các loại, bao gồm UAV Shahed. Theo báo cáo, Ukraine đã bắn hạ 89 UAV trên bầu trời miền bắc và miền đông, trong khi số còn lại đánh trúng 8 địa điểm không được tiết lộ.

Trong khi đó, Nga cũng cáo buộc Ukraine vi phạm chính lệnh ngừng bắn mà Kiev đề xuất. Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik nói rằng Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào bán đảo Crimea và tỉnh Bryansk của Nga, theo hãng thông tấn TASS.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn hoặc bắn hạ 53 UAV của Ukraine trong đêm tại các tỉnh Belgorod, Bryansk, Kursk và Moscow cũng như trên bán đảo Crimea và khu vực Biển Đen.

Có tin phái đoàn Ukraine sắp tới Mỹ

Ông Rustem Umerov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, được cho là sẽ gặp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại TP Miami (bang Florida, Mỹ) sớm nhất trong tuần này, hãng Bloomberg đưa tin ngày 6-5.

Cuộc gặp song phương dự kiến sẽ đánh dấu cuộc tiếp xúc cấp cao đầu tiên được biết đến giữa Kiev và Washington trong nhiều tuần qua, sau khi các cuộc đàm phán bị đình trệ do sự bùng nổ của cuộc chiến Mỹ và Israel với Iran.

Một quan chức Nhà Trắng xác nhận rằng công tác chuẩn bị cho cuộc gặp sắp tới đang được tiến hành.

Các nguồn tin từ chối tiết lộ chương trình nghị sự của cuộc đàm phán tiềm năng, khiến chưa rõ liệu hai bên sẽ tập trung thảo luận về các đề xuất ngừng bắn, các điều khoản hòa bình rộng hơn hay viện trợ quân sự của Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với Bloomberg, Tổng thống Zelensky cho biết cả đặc phái viên Witkoff và con rể Tổng thống Donald Trump là ông Jared Kushner đều đã được mời tới Ukraine để thảo luận, nhưng cuối cùng chưa có cuộc gặp nào được xác nhận.

Nga kêu gọi các nước sơ tán phái bộ ngoại giao khỏi Kiev

Ngày 6-5, Nga cảnh báo toàn bộ các cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức quốc tế về khả năng xảy ra một đòn tấn công trả đũa quy mô lớn nhằm vào thủ đô Kiev (Ukraine), đồng thời kêu gọi các nhà ngoại giao lập tức rời khỏi thủ đô Ukraine, đài RT dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Bà Zakharova tuyên bố cảnh báo của Nga cần được nhìn nhận “với mức độ nghiêm túc cao nhất”. Bà cho biết Bộ Ngoại giao Nga đã gửi công hàm chính thức tới toàn bộ các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế được công nhận tại Nga, kêu gọi rút nhân sự khỏi thủ đô Ukraine trước khả năng xảy ra đòn đáp trả.

“Bộ Ngoại giao khẩn thiết kêu gọi chính phủ nước quý vị/lãnh đạo tổ chức của quý vị xem tuyên bố này với mức độ nghiêm túc cao nhất và bảo đảm việc sơ tán kịp thời khỏi thành phố Kiev đối với nhân sự của các phái bộ ngoại giao và các cơ quan khác, cũng như dân thường, do nguy cơ xảy ra đòn tấn công trả đũa không thể tránh khỏi của Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga nhằm vào Kiev, bao gồm cả các trung tâm ra quyết định” - bà Zakharova nói.

Người phát ngôn nói rằng Nga “hiểu rất rõ” thái độ của phương Tây đối với Ngày Chiến thắng cũng như các nỗ lực nhằm “viết lại lịch sử” và “có hệ thống phá hủy di sản tưởng niệm Liên Xô”.

“Trong khi tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, họ đang trở thành đồng phạm trong các kế hoạch tội phạm do chính quyền Kiev vạch ra. Tuy nhiên, bản năng tự bảo vệ mình của họ không nên biến mất” - bà nói thêm.

Ukraine chưa bình luận về cảnh báo của Nga.

Nga tuyên bố tấn công các xưởng lắp ráp UAV của Ukraine

Binh sĩ Nga trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Bộ Quốc phòng Nga ngày 6-5 nói rằng lực lượng Nga đã tấn công các xưởng lắp ráp UAV và các địa điểm triển khai của Ukraine trong ngày, theo TASS.

Theo bộ này, Ukraine đã tổn thất khoảng 1.125 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên tất cả các khu vực tiền tuyến trong 24 giờ qua.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng trong 24 giờ qua, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 605 UAV và 12 quả bom thông minh của Ukraine.

Ở chiều ngược lại, lãnh đạo khu vực Zaporizhia do Nga kiểm soát - ông Yevgeny Balitsky nói rằng Ukraine đã tiến hành khoảng 20 cuộc tấn công bằng UAV vào TP Energodar (Zaporizhia) trong ngày 6-5.

Nga cũng cáo buộc Ukraine thực hiện 5 cuộc tấn công vào các khu dân cư ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng trong ngày qua.