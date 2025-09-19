Công an giải cứu nam sinh viên bị 'bắt cóc online', ép đến cửa khẩu Mộc Bài 19/09/2025 10:26

(PLO)- Nam sinh viên bị nhóm "bắt cóc online" thao túng tâm lý yêu cầu đi taxi di chuyển đến cửa khẩu Mộc Bài để sang Campuchia.

Ngày 19-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với các Cục nghiệp vụ (Bộ Công an), Công an TP.HCM, Công an tỉnh Tây Ninh ngăn chặn kịp thời một vụ bắt cóc online.

Trước đó, ngày 17-9, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được tin trình báo của bà T (50 tuổi, ngụ phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai) về việc con trai bà là cháu L (18 tuổi) đang là sinh viên một trường Đại học ở TP.HCM bị nhóm đối tượng khống chế bắt cóc và yêu cầu gia đình chuyển 200 triệu đồng mới trả người.

Lực lượng công an phối hợp giải cứu nam sinh viên đang trên xe taxi đi về hướng cửa khẩu Mộc Bài để qua Campuchia theo chỉ dẫn của nhóm tội phạm.

Qua điều tra cháu L được một người lạ giọng nữ gọi điện tự xưng là shipper giao hàng và kết bạn qua Zalo để liên lạc. Một lúc sau, có một tài khoản Zalo gọi điện tự xưng là cán bộ Công an đã bắt shipper và qua làm việc xác định L có liên quan đến tội phạm ma túy và rửa tiền, yêu cầu hợp tác, giữ bí mật không thông tin cho người thân.

Theo yêu cầu, nam sinh viên trên đã thuê khách sạn, tự nhốt mình, cài đặt ứng dụng Zoom và bị nhóm lừa đảo thao túng tâm lý, khống chế. Nhóm này yêu cầu nạn nhân cung cấp tài khoản Facebook, Zalo rồi chúng gọi điện cho gia đình, yêu cầu đưa 200 triệu đồng để chuộc người, nếu không sẽ đưa qua biên giới.

Sau đó gia đình cháu L đến cơ quan Công an trình báo. Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã phối với Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP.HCM, Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Đồng Nai làm việc với nam sinh viên cùng gia đình, tuyên truyền giải thích về cách thức của nhóm tội phạm.

Khi biết công an vào cuộc, nhóm này yêu cầu L đi đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) để qua biên giới làm việc với lý do Công an Việt Nam phối hợp với Công an Campuchia để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Đến 23 giờ 00 cùng ngày, công an phát hiện cháu L khi đang di chuyển bằng taxi về hướng cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), đã nhanh chóng giải cứu đưa về gia đình.

Sau khi giải cứu được L, gia đình đã đến Phòng Cảnh sát hình sự gửi lời cảm ơn Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP.HCM, Công an tỉnh Tây Ninh.