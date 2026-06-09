Bộ Nội vụ có hướng dẫn mới về bố trí viên chức ở đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã 09/06/2026 05:05

(PLO)- Bộ Nội vụ cho biết đã chủ trì xây dựng dự thảo nghị định quy định về vị trí việc làm viên chức với ba danh mục khung gồm quản lý; chuyên môn, nghiệp vụ và hỗ trợ.

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành hướng dẫn về đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã.

Cấp xã được quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Theo Bộ Nội vụ, Nghị định 283/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 120/2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập đã quy định điều kiện thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó quy định gồm cả đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, cơ bản, thiết yếu đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã.

Nghị định cũng quy định trách nhiệm của bộ trưởng bộ quản lý ngành trong việc ban hành tiêu chí cụ thể phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực theo thẩm quyền.

Bộ Nội vụ có hướng dẫn mới về bố trí viên chức ở đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Trên cơ sở đó, Chính phủ phân cấp thẩm quyền cho UBND cấp xã quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp xã. Việc phân cấp này bảo đảm phù hợp với nguyên tắc phân định thẩm quyền, phân cấp, phân quyền quản lý nhà nước theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, Bộ Nội vụ cho biết Nghị định 150/2025 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 370/2025) đã có quy quy định cụ thể. Theo đó, văn bản quy định về trách nhiệm của trưởng ngành hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực ở địa phương theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Đồng thời, tại Nghị định 283/2025 quy định trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong chỉ đạo về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã,. Việc này phải bảo đảm theo hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực và phù hợp với yêu cầu phát sinh trên địa bàn cấp xã.

Căn cứ hướng dẫn của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực và chỉ đạo của UBND cấp tỉnh, UBND cấp xã quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu đa ngành, đa lĩnh vực thuộc UBND cấp xã.

Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, Bộ Nội vụ đề nghị địa phương có ý kiến với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực để hướng dẫn theo thẩm quyền.

Xây dựng đề án vị trí việc làm và dự kiến biên chế

Liên quan đến vị trí việc làm, Bộ Nội vụ cho biết đã chủ trì xây dựng dự thảo nghị định quy định về vị trí việc làm viên chức. Theo dự thảo nghị định, Chính phủ ban hành ba danh mục vị trí việc làm khung, gồm danh mục vị trí việc làm viên chức quản lý; danh mục vị trí việc làm viên chức chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm viên chức hỗ trợ.

Các danh mục này áp dụng thống nhất trong các đơn vị sự nghiệp công lập ở các ngành, lĩnh vực và đơn vị sự nghiệp cung ứng dịch vụ sự nghiệp công đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã.

Trong khi nghị định chưa được ban hành, Bộ Nội vụ đề nghị địa phương căn cứ quy định tại Nghị định 06/2020 về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư hướng dẫn của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực có liên quan để xây dựng, phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập của địa phương.

Đây là cơ sở để tuyển dụng, quản lý, sử dụng, bố trí, đánh giá viên chức theo yêu cầu tại từng vị trí việc làm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Sau khi nghị định được ban hành và có hiệu lực pháp luật, địa phương sẽ thực hiện điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý cho phù hợp.