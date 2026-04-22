Đại biểu hiến kế để phát triển TP Đồng Nai trong tương lai 22/04/2026 12:22

(PLO)- Các đại biểu cho rằng một đô thị quy mô như Đồng Nai mà vẫn bị ràng buộc bởi cơ chế phân cấp thông thường sẽ không thể bứt phá.

Sáng 22-4, theo nghị trình, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về việc thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Nêu ý kiến, đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP.HCM) nhận định Đồng Nai có vị trí rất quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh quốc gia.

Đồng Nai đã đáp ứng đủ 5/5 điều kiện và 7/7 tiêu chuẩn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết 1210 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị.

Cùng với Tây Ninh và TP.HCM, Đồng Nai thuộc vùng Đông Nam Bộ, nơi chiếm 21% dân số nhưng đóng góp tới 32% GDP và gần 40% tổng thu ngân sách cả nước.

“Đây là vùng động lực quan trọng của quốc gia” - ông Trần Hoàng Ngân nói, sau đó dành thời gian nêu một số kiến nghị, đề xuất nhằm phát triển TP Đồng Nai nói riêng cũng như phát triển vùng Đông Nam Bộ nói chung.

Theo đó, đại biểu Trần Hoàng Ngân cho rằng Đồng Nai cần triển khai nhanh các dự án kết nối vùng, kết nối liên vùng và kết nối đa phương thức gồm đường bộ cao tốc, đường vành đai, đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị. Đặc biệt, cần quan tâm tuyến đường sắt đô thị Long Thành - Thủ Thiêm để phát huy hiệu quả sân bay quốc tế Long Thành.

Đại biểu đoàn TP.HCM đề nghị Đồng Nai chú trọng đường thủy, đường hàng không (cũng như sân bay Biên Hòa), đường sắt kết nối với cảng Cái Mép - Thị Vải để phát triển logistics tại cụm công nghiệp của Đồng Nai.

Theo ông Trần Hoàng Ngân, khi hình thành đô thị, TP Đồng Nai sẽ gặp nhiều thách thức về mật độ dân cư. Do đó, ông lưu ý cần triển khai nhanh hạ tầng kỹ thuật tại đô thị, nhất là vấn đề cấp thoát nước, xử lý rác thải, hạ tầng công nghệ số để triển khai chính quyền số, chính quyền điện tử.

Đồng thời, cần đảm bảo hạ tầng văn hóa, tiêu chí cho trường học, y tế, nhà ở và nhà lưu trú cho công nhân, vì theo quy hoạch, Đồng Nai sẽ có 89 khu công nghiệp, một khu kinh tế và một khu công nghệ cao.

Đại biểu cũng đề nghị khi xây dựng phát triển cơ cấu khu công nghiệp, Đồng Nai cần kiên định mục tiêu phát triển khu công nghiệp thông minh, xanh, tuần hoàn; ưu tiên các tiêu chí thân thiện với môi trường, sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng và tài nguyên, giảm thiểu chất thải vì hiện nay nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm đến các mô hình này.

Một kiến nghị khác, ông Trần Hoàng Ngân cho rằng Đồng Nai cần phát triển đô thị sân bay, đô thị ven sông Đồng Nai đa chức năng, sinh thái và lưu ý đảm bảo an ninh nguồn nước.

Ngoài ra, Đồng Nai và Bình Phước là thủ phủ của cao su và hạt điều nên cần có chính sách hỗ trợ ngành nông nghiệp Đồng Nai phát triển theo hướng nông nghiệp công nghệ cao.

Sau cùng, đại biểu cho rằng sau nghị quyết này, TP Đồng Nai cần có thêm một nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù để thực hiện được các dự án nêu trên.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu (TP Huế) cũng đề xuất ba trụ cột chính giúp cho Đồng Nai phát triển. Theo đó, nữ đại biểu cho rằng phải có cơ chế liên kết vùng mang tính bắt buộc và thực chất. Đồng Nai không thể phát triển theo kiểu “mỗi địa phương một chiến lược”, mà cần một thiết chế điều phối vùng Đông Nam Bộ có thực quyền, để Đồng Nai là trung tâm logistics công nghiệp, TP.HCM là trung tâm tài chính công nghệ, còn các địa phương khác tham gia vào chuỗi giá trị theo lợi thế.

“Nếu không làm được điều này, chúng ta sẽ tự phân mảnh nguồn lực” - bà Sửu nhấn mạnh.

Ngoài ra, đại biểu đoàn TP Huế cho rằng Đồng Nai phải trao quyền tự chủ tài chính và đầu tư lớn hơn. “Một đô thị quy mô như Đồng Nai mà vẫn bị ràng buộc bởi cơ chế phân cấp thông thường sẽ không thể bứt phá” - bà Sửu nói và cho rằng cần cho phép địa phương chủ động hơn trong quyết định đầu tư công, linh hoạt trong huy động nguồn lực xã hội và thí điểm các chính sách tài chính đô thị hiện đại.

Bà Nguyễn Thị Sửu kiến nghị phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng phát triển. “Nhiều đại biểu đã đề cập đến môi trường, quy hoạch và hạ tầng xã hội, tôi cũng đề nghị có sự kiểm soát chặt chẽ ở khía cạnh này” - bà nói.