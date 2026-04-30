CSGT 'giải cứu’ tài xế buồn ngủ ở hành lang cao tốc đến nơi an toàn 30/04/2026 17:45

(PLO)- Tài xế đậu xe ở hành lang cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết để ngủ do quá mệt mỏi, một sĩ quan CSGT đã lên xe đưa tài xế đến nút giao để nghỉ ngơi.

Khoảng 14 giờ chiều nay 30-4, trong quá trình tuần tra lưu động trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Tổ CSGT thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục CSGT phát hiện ô tô biển số 36B-191.. do một nam thanh niên điều khiển, chở theo một người, đang dừng tại hành lang an toàn đường cao tốc thuộc địa phận xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng.

Chiếc xe đang dừng ở hành lang đường để tài xế ngủ.

Lực lượng CSGT đã tiến hành kiểm tra, nam tài xế cho biết do phải điều khiển phương tiện nhiều giờ liên tục nên cơ thể mệt mỏi, buồn ngủ, không thể tiếp tục hành trình an toàn nên quyết định điều khiển xe vào khu đất hành lang an toàn để nghỉ ngơi.

Trước tình huống này, thay vì chỉ nhắc nhở, tổ công tác đã cử một sĩ quan CSGT hỗ trợ điều khiển phương tiện, đưa tài xế và người đi cùng di chuyển đến nút giao gần nhất nơi an toàn hơn để dừng nghỉ.

Tài xế ra ghế sau để sĩ quan CSGT hỗ trợ lái xe đến nút giao an toàn.

Chỉ sau khi bảo đảm người và phương tiện rời khỏi khu vực nguy hiểm, sĩ quan CSGT mới quay lại vị trí tuần tra, tiếp tục nhiệm vụ.

Hành động nhỏ nhưng kịp thời này không chỉ giúp phòng ngừa nguy cơ tai nạn mà còn cho thấy sự linh hoạt của lực lượng chức năng trong xử lý các tình huống phát sinh trên đường.

Chiếc xe được sĩ quan CSGT cầm lái chở tài xế và người đi cùng đến nút giao.

Lực lượng CSGT khuyến cáo: Người điều khiển phương tiện trên đường cần chủ động nghỉ ngơi khi có dấu hiệu mệt mỏi, buồn ngủ; tuyệt đối không cố lái xe trong trạng thái thiếu tỉnh táo.

Khi cần dừng nghỉ, phải đưa xe vào các điểm dừng, nút giao hợp pháp, tránh dừng tại hành lang an toàn bởi chỉ một vài phút mất tập trung trên cao tốc có thể dẫn đến hậu quả khó lường.