TP.HCM chỉ đạo xử lý ùn tắc tại 9 khu vực trọng điểm, ưu tiên sân bay Tân Sơn Nhất 30/04/2026 07:50

(PLO)- TP.HCM rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên danh mục dự án xử lý ùn tắc tại 9 khu vực trọng điểm, ưu tiên khu vực lõi trung tâm, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, các cửa ngõ phía Đông và các tuyến kết nối khu vực Bình Dương (cũ).

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai Thông báo 484 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM.

Đây là thông báo kết luận của ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP tại cuộc họp với UBND TP về tình hình triển khai, tiến độ chuẩn bị đầu tư và nhu cầu bổ sung đầu tư các dự án giao thông nhằm giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn giao thông khu vực trung tâm và các tuyến cửa ngõ ra vào trung tâm TP.

TP.HCM chỉ đạo xử lý ùn tắc tại 9 khu vực trọng điểm, ưu tiên sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: ĐÀO TRANG

Theo đó, Chủ tịch UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở ngành, đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện báo cáo đánh giá tổng thể, toàn diện hiện trạng hệ thống giao thông TP (đường bộ, đường sắt, đường thủy). Qua đó, làm rõ tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, tập trung tại 9 khu vực trọng điểm thường xuyên ùn tắc; làm cơ sở đề xuất giải pháp xử lý dứt điểm các điểm nghẽn; tham mưu, báo cáo UBND TP trước ngày 20-5.

Đồng thời, rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên danh mục dự án xử lý ùn tắc tại 9 khu vực trọng điểm, ưu tiên khu vực lõi trung tâm, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, các cửa ngõ phía Đông và các tuyến kết nối khu vực Bình Dương (cũ). Bảo đảm phù hợp khả năng cân đối nguồn lực kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Trong đó, xác định rõ danh mục dự án đang thi công; danh mục dự án dự kiến khởi công mới, dự án chuẩn bị đầu tư đã dự kiến bố trí vốn; danh mục dự án đề xuất bổ sung chưa có trong kế hoạch vốn; danh mục dự án cấp bách, ưu tiên đầu tư (bao gồm các dự án giải quyết ngập). Tham mưu, đề xuất UBND TP trước ngày 25-5.

Chủ tịch UBND TP cũng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở ngành, đơn vị liên quan đánh giá khả năng huy động nguồn lực ngoài ngân sách, đặc biệt đối với các dự án có nhà đầu tư quan tâm theo phương thức đối tác công tư.

Trên cơ sở Nghị quyết 260/2025 và các quy định pháp luật liên quan, tham mưu UBND TP báo cáo Đảng ủy UBND TP trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét chủ trương đối với các dự án cấp bách cần triển khai ngay, nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả đầu tư.