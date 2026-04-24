TP.HCM: Tận dụng chính sách miễn vé xe buýt để giải quyết bài toán kẹt xe 24/04/2026 16:07

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM lưu ý dự thảo kế hoạch về miễn vé xe buýt cần tận dụng tối đa cơ hội từ chính sách hỗ trợ để hướng người dân tới thói quen ưu tiên sử dụng giao thông công cộng.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có văn bản truyền đạt thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường về các giải pháp đồng bộ gắn với chủ trương hỗ trợ cho người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Sở Xây dựng cùng các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác quản lý và tham mưu cơ chế, chính sách cụ thể về hỗ trợ cho người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP.

TP.HCM sắp ban hành chính sách miễn vé xe buýt. Ảnh: THY NHUNG

Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường cũng cơ bản thống nhất với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về vận tải hành khách công cộng theo đề xuất của Sở Xây dựng.

Đồng thời, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch thực hiện các giải pháp đồng bộ với chính sách hỗ trợ cho người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP.

Lưu ý dự thảo kế hoạch cần tận dụng tối đa cơ hội từ chính sách hỗ trợ cho người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt để tác động trực tiếp đến quyết định lựa chọn phương tiện của người dân và du khách, hướng tới thói quen ưu tiên sử dụng giao thông công cộng (xe buýt – metro – xe công nghệ,…). Đây vừa là mục tiêu chiến lược, vừa là yêu cầu cấp thiết để giảm ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường và góp phần nâng cao chất lượng sống đô thị.

Lượng hóa kết quả thực hiện đến hết năm 2026 bằng các chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Song song đó, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá nhằm giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn về giao thông, đem lại kết quả tích cực trong thời gian ngắn nhất. Công tác tổ chức thực hiện phải đảm bảo phương châm “6 rõ” (bao gồm: rõ người - rõ việc - rõ thời gian - rõ trách nhiệm - rõ sản phẩm - rõ thẩm quyền).

Sở Xây dựng cũng thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về mục tiêu và cách thức thực hiện chính sách hỗ trợ cho người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP.

Ngoài ra, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện và có biện pháp chế tài phù hợp, đảm bảo công khai, minh bạch và chủ động phòng ngừa, không để xảy ra hành vi trục lợi chính sách. Lưu ý đảm bảo pháp lý về an toàn thông tin và dữ liệu trong quá trình thực hiện.