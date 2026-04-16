Dịp lễ 30-4: CSGT TP.HCM xử lý nghiêm nồng độ cồn, ngăn chặn chạy xe gây rối 16/04/2026 16:32

Chiều 16-4, tại họp báo thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM, đã thông tin về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30-4, 1-5 và Giỗ tổ Hùng Vương.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Bình, lãnh đạo PC08 đã quán triệt đến chỉ huy, cán bộ chiến sĩ PC08 về công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ. Đồng thời, phân công, phân cấp rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ nhiệm vụ, rõ thẩm quyền và rõ kết quả; đúng chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị.

PC08 cũng tham mưu ban giám đốc Công an TP.HCM triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ này. Song song đó, triển khai đến các đơn vị, đội, trạm thuộc Phòng PC08 về công tác ứng trực cũng như công tác tuần tra kiểm soát khép kín 24/24, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông trên tuyến đường bộ, đường thủy.

Trong đó, tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông trên đường bộ như: Vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, vi phạm của phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách, xe thô sơ 3-4 bánh…

Qua đó, quyết liệt kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Thượng tá Bình thông tin các đơn vị cũng chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát sẽ kịp thời phát hiện, đấu tranh xử lý nghiêm đối với các loại tội phạm, nhất là tội phạm đường phố.

Đáng chú ý, PC08 sẽ phối hợp với các tỉnh giáp ranh Đồng Nai, Tây Ninh và C08 phụ trách hai tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận cũng như công an các phường, xã để tổ chức phân luồng, hướng dẫn, điều tiết giao thông.

Qua đó, đảm bảo cho người dân và phương tiện tham gia giao thông di chuyển được an toàn, thông suốt, hạn chế thấp nhất việc kẹt xe, không để xảy ra ùn tắc giao thông trong dịp lễ 30-4, 1-5 và Giỗ tổ Hùng Vương năm nay.

Bên cạnh đó, PC08 còn bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm, trụ sở của cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền. Chủ động nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, tuyến giao thông, không để hình thành các điểm nóng về an toàn giao thông, an ninh trật tự.

PC08 cũng đẩy mạnh tuyên truyền về các hành vi vi phạm giao thông, các điểm mù đối với xe cơ giới để người tham gia giao thông nhận biết; tuyến đường, thời gian, khung giờ thường xảy ra ùn tắc giao thông để người dân chọn lộ trình.