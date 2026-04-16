Từ vụ cháy nhà trọ làm 2 người chết, Công an TP.HCM lưu ý loạt quy định PCCC 16/04/2026 16:16

(PLO)- Lãnh đạo PC07 Công an TP.HCM cho biết tại nhà cho thuê nhiều tầng, khu vực kinh doanh khác hoặc khu vực để xe phải được ngăn cách với các công năng còn lại bằng vật liệu ngăn cháy, chống cháy với giới hạn chịu lửa theo quy định tối thiểu là 30 phút.

Chiều 16-4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại họp báo, Thượng tá Nguyễn Văn Tùng, Phó Trưởng Phòng Phòng PC07, Công an TP.HCM, đã thông tin về vụ cháy nhà trọ ở phường Tân Thới Hiệp vào sáng 12-4.

Ông Tùng cho biết vụ cháy xảy ra lúc 3 giờ sáng ngày 12-4 tại nhà ở kết hợp kinh doanh tại địa chỉ 53E/1 Nguyễn Thị Thơi, phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM. Diện tích cháy khoảng 20m2 nhưng làm chết 2 người và bị thương 5 người.

Thượng tá Nguyễn Văn Tùng, Phó Trưởng Phòng PC07, Công an TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

Về nguyên nhân, Thượng tá Tùng cho biết đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra nguyên nhân vụ cháy. Khi có kết luận chính thức về nguyên nhân vụ cháy, đơn vị sẽ tiếp tục thông tin đến các báo chí.

Quy định PCCC cho nhà trọ trên và dưới 7 tầng

Liên quan đến nhà cao tầng ngăn thành nhiều phòng cho thuê, Thượng tá Nguyễn Văn Tùng đã phân tích về quy định phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Cụ thể, đối với công trình có quy mô từ 7 tầng trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 3.000 m2 trở lên, chủ đầu tư phải thực hiện thẩm định thiết kế, nghiệm thu về PCCC theo quy định. Đối với các nhà dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 3.000 m2, chủ đầu tư phải thực hiện việc tự thẩm định, nghiệm thu về PCCC theo quy định.

Về các yêu cầu kỹ để đảm bảo an toàn PCCC, Thượng tá Tùng cho biết cũng căn cứ theo quy mô để đáp ứng.

Đối với nhà có quy mô từ 7 tầng trở lên, phải áp dụng các quy định tại QCVN 06:2022 (hoặc sửa đổi 1:2023) của Bộ Xây dựng. Chẳng hạn như phải đảm bảo có hai lối thoát nạn; chiều rộng đảm bảo tối thiểu 0,9m. Tuy nhiên, quy định cũng cho phép một số trường hợp có một lối thoát nạn nhưng phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật trong quy chuẩn này.

Về giải pháp ngăn cháy, khu vực kinh doanh khác hoặc khu vực để xe phải được ngăn cách với các công năng còn lại bằng vật liệu ngăn cháy, chống cháy với giới hạn chịu lửa theo quy định tối thiểu là 30 phút.

Bên cạnh đó, hệ thống báo cháy đối với nhà cao từ 3 tầng trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 700 m2 trở lên thì phải lắp đặt hệ thống báo cháy tự động.

Còn hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà áp dụng đối với nhà cao từ 5 tầng trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 1.500 m2 trở lên.

Ngoài ra, phải trang bị, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, bình chữa cháy tại chỗ, mặt nạ lọc độc, mặt nạ phòng độc cách ly, cũng như các dụng cụ phá dỡ thô sơ.

Đối với nhà có quy mô dưới 7 tầng, áp dụng theo Tiêu chuẩn nhà ở riêng lẻ TCVN 13967:2024. Các yêu cầu về PCCC cơ bản tương tự như Quy chuẩn 06 vừa nêu. Tuy nhiên, đối với yêu cầu về lối ra thoát nạn, cho phép sử dụng cầu thang bộ loại 2, tức cầu thang bên trong nhà, để hở. Đối với nhà có hành lang bên thì hành lang tiếp giáp với không gian ngoài nhà.

Hiện trường vụ cháy nhà trọ làm hai người chết ở phường Tân Thới Hiệp. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Nhà dưới 7 tầng đã xây dựng và hoạt động trước thời điểm Tiêu chuẩn 13967:2024 có hiệu lực, Thượng tá Tùng cho biết áp dụng theo Công điện 991 của Thủ tướng ngày 22-10-2023 và Bộ Công an, Công an TP.HCM đã hướng dẫn các cơ sở thực hiện 4 giải pháp.

Trong đó, đối với nhà ở cho thuê trọ, không bố trí thêm công năng sản xuất, kinh doanh hàng hóa khác dễ cháy nổ. Nhà có sân chung thì không lắp đặt mái che cố định che kín, chỉ dùng mái che di động bằng vật liệu nhẹ.

Khu vực để ô tô, xe máy trong nhà, tầng hầm, tầng nửa hầm, tầng 1, phải được ngăn cách với cửa đi và cầu thang bộ bằng các vách ngăn cháy.

Đồng thời, phải đảm bảo lối ra thoát nạn tại tầng 1 qua cầu thang bộ, khu vực tầng 1 được thoát trực tiếp ra ngoài. Trường hợp thoát qua sảnh chung tầng 1 thì khu vực này không được bố trí đồ đạc, hàng hóa, vật dụng dễ cháy...

Tại khu vực gara để xe, phòng kỹ thuật điện trong các nhà nhiều tầng phải trang bị hệ thống báo cháy tự động, bình chữa cháy tự động. Tại phòng trạm máy phát điện, phòng kỹ thuật phải trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ thô sơ, mặt nạ lọc độc. Lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy kết nối tới hệ thống cơ sở dữ liệu về PCCC&CNCH theo lộ trình do Bộ Công an quy định.

Trước 15-10-2026, nhà cho thuê phải kết nối báo cháy tự động

Theo lãnh đạo Phòng PC07, các cơ sở cho thuê trọ thuộc diện phải lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy tự động kết nối với Trung tâm chỉ huy trước ngày 1-7-2027.

Theo chỉ đạo của Bộ Công an, TP.HCM là một trong 6 TP trực thuộc Trung ương sẽ cố gắng thực hiện trước ngày 15-10-2026. Hiện Công an TP sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để tuyên truyền, vận động các cơ sở thực hiện đúng thời gian.

Thượng tá Nguyễn Văn Tùng cho biết Công an TP đã cùng công an các địa phương thực hiện tuyên truyền, vận động trên 190.000 lượt cơ sở về nội dung này, đạt 100% cơ sở thuộc diện phải lắp đặt thiết bị. Đến nay, đã có 17.972 cơ sở đã ký cam kết sẽ thực hiện, đạt tỉ lệ gần 10%. Trong số đó, có 6.207 cơ sở hoàn thành ký kết hợp đồng, đạt khoảng 35%. Đồng thời, đã có 4.338 cơ sở tiến hành lắp đặt với tổng số là 4.773 thiết bị, đạt tỉ lệ khoảng 70%.