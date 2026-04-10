TP.HCM dự kiến bắn pháo hoa tại 7 điểm mừng lễ 30-4 10/04/2026 20:47

(PLO)- Vào dịp lễ 30-4, TP.HCM dự kiến tổ chức bắn pháo hoa tại 7 điểm, trong đó có khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, khu biệt thự Kim Long, khu đô thị lấn biển Cần Giờ...

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức Ngày hội “Non sông thống nhất” kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 – 1-5-2026).

Trong đó, đối với chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật, TP.HCM dự kiến tổ chức từ 21 giờ 00 phút đến 21 giờ 15 phút , thứ Năm, ngày 30-4.

Gồm 3 điểm bắn tầm cao và 4 điểm bắn tầm thấp, cụ thể như sau:

+ Khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh.

+ Khu trung tâm TP mới, phường Bình Dương.

+ Quảng trường công viên Bà Rịa, phường Bà Rịa.

+ Công viên Văn hóa Đầm Sen, phường Bình Thới.

+ Tại tòa tháp SAIGON MARINA IFC, phường Sài Gòn.

+ Khu biệt thự Kim Long (Cầu Rạch Đỉa), xã Nhà Bè.

+ Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise), xã Cần Giờ.

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ người dân tại phường, xã, từ ngày 26-4 đến 1-5.

Trong đó, 19 giờ ngày 26-4, diễn ra chương trình tại các xã, phường: Bắc Tân Uyên, Xuân Thới Sơn, Chánh Hưng, Bình Tân.

Ngày 27-4, diễn ra tại xã Xuân Sơn, phường Bình Lợi Trung. Ngày 28-4, diễn ra tại các phường Bình Trưng, Long Hương. Ngày 29-4, diễn ra tại các phường Long Bình, Bến Cát. Ngày 30-4, diễn ra tại phường Phú Thọ Hòa. Ngày 1-5 diễn ra tại xã Hóc Môn.

Đối với chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động, TP.HCM sẽ tổ chức từ 19 giờ 30 phút đến 21 giờ ngày 30-4, tại ba khu vực.

Gồm: Truyền hình, truyền thanh trực tiếp tại đường Nguyễn Huệ (giao lộ với đường Huỳnh Thúc Kháng), phường Sài Gòn; sân khấu ngoài trời - Công viên Trung tâm TP mới, phường Bình Dương; Quảng trường công viên Bà Rịa, phường Bà Rịa.

Ngoài ra, TP.HCM cũng tổ chức giải Việt dã Truyền thống 30-4 TP.HCM mở rộng lần thứ 50 năm 2026.