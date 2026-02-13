Thông báo lộ trình cấm xe nhiều tuyến đường để tổ chức bắn pháo hoa Tết ở TP.HCM 13/02/2026 09:49

(PLO)- Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM thông báo điều chỉnh giao thông khu vực trung tâm TP để phục vụ tổ chức Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông công tác tổ chức chương trình bắn pháo hoa ở các khu vực trung tâm TP.HCM, PC08 thông báo điều chỉnh giao thông trên một số tuyến đường.

Cụ thể:

Đối với khu vực Trung tâm TP.HCM (điểm bắn Khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh và Tòa tháp SAIGON MARINA IFC, phường Sài Gòn), kể từ 21 giờ ngày 16-2 đến 1 giờ ngày 17-2, cấm tất cả các loại xe lưu thông vào các tuyến đường sau:

+ Đường Lê Lợi (đoạn từ Pasteur đến Đồng Khởi).

+ Đường Nguyễn Huệ (đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng).

+ Đường Đồng Khởi (đoạn từ Mạc Thị Bưởi đến Tôn Đức Thắng).

+ Đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Lê Duẩn đến cầu Khánh Hội).

+ Đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ Tôn Đức Thắng đến Nguyễn Bỉnh Khiêm).

+ Đường Võ Văn Kiệt (đoạn từ Pasteur đến hầm chui cầu Khánh Hội).

+ Đường song hành Võ Văn Kiệt (đoạn từ điểm dẫn lên cầu Calmette đến Pasteur).

+ Đường Ngô Văn Năm (đoạn từ Nguyễn Siêu đến Tôn Đức Thắng).

+ Đường Nguyễn Siêu (đoạn từ Ngô Văn Năm đến Tôn Đức Thắng).

+ Đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội).

+ Đường Hàm Nghi (đoạn từ Pasteur đến Tôn Đức Thắng).

+ Đường Hải Triều (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ).

+ Đường Nguyễn Thiệp (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ).

+ Đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ Pasteur đến Nguyễn Huệ).

+ Đường Nguyễn Công Trứ (đoạn từ Pasteur đến Hồ Tùng Mậu).

+ Đường Tôn Thất Thiệp (đoạn từ Pasteur đến Nguyễn Huệ).

+ Đường Mạc Thị Bưởi (từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ).

+ Đường Hai Bà Trưng (từ Đông Du đến Công trường Mê Linh).

+ Đường Hồ Tùng Mậu, Tôn Thất Đạm (từ Võ Văn Kiệt đến Tôn Thất Thiệp).

+ Các tuyến đường xung quanh vòng xoay Công trường Mê Linh gồm Ngô Đức Kế (đến đường Đồng Khởi), Hồ Huấn Nghiệp (đến đường Đồng Khởi), Thi Sách (đến đường Đông Du).

+ Đường R12 (đoạn từ chân cầu Ba Son đến N6).

+ Toàn bộ các lối lên, xuống Cầu Ba Son, cầu Khánh Hội (02 lối thoát hiểm).

Khu vực bắn pháo hoa. Ảnh: NGUYỄN VŨ

Người dân có thể di chuyển theo lộ trình lưu thông thay thế:

Hướng từ phường Thạnh Mỹ Tây đi phường Xóm Chiếu: Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Lê Duẩn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Du – Cách Mạng Tháng Tám – Nguyễn Thị Nghĩa – Nguyễn Thái Học – cầu Ông Lãnh – Hoàng Diệu – Nguyễn Tất Thành.

Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Lê Duẩn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Du – Cách Mạng Tháng Tám – Nguyễn Thị Nghĩa – Nguyễn Thái Học – cầu Ông Lãnh – Hoàng Diệu – Nguyễn Tất Thành. Hướng từ phường Xóm Chiếu đi phường Thạnh Mỹ Tây: Nguyễn Tất Thành - Hoàng Diệu – cầu Ông Lãnh – Nguyễn Thái Học – Nguyễn Thị Nghĩa – Cách Mạng Tháng Tám – Nguyễn Thị Minh Khai – Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Nguyễn Tất Thành - Hoàng Diệu – cầu Ông Lãnh – Nguyễn Thái Học – Nguyễn Thị Nghĩa – Cách Mạng Tháng Tám – Nguyễn Thị Minh Khai – Xô Viết Nghệ Tĩnh. Hướng từ phường An Khánh đi phường Hòa Hưng: Võ Nguyên Giáp – Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng – Võ Thị Sáu – Ba Tháng Hai – Lê Hồng Phong.

Võ Nguyên Giáp – Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng – Võ Thị Sáu – Ba Tháng Hai – Lê Hồng Phong. Hướng từ phường Hòa Hưng đi phường An Khánh: Lê Hồng Phong – Điện Biên Phủ - Võ Nguyên Giáp.

Lê Hồng Phong – Điện Biên Phủ - Võ Nguyên Giáp. Đối với các tuyến đường dẫn ra Vòng xoay Công trường Mê Linh (gồm: Phan Văn Đạt, Hồ Huấn Nghiệp, Ngô Đức Kế): Chỉ lưu thông hướng ra Công trường Mê Linh, không di chuyển hướng vào Đồng Khởi (đối với các phương tiện còn sót lại trong khu vực Đồng Khởi sau khi đã cô lập để phục vụ chương trình).

Cấm các loại phương tiện dừng, đỗ và tụ tập xem pháo hoa trên các cầu Thủ Thiêm, cầu Bình Lợi, cầu Bình Triệu, cầu Mống, cầu Calmette, cầu Ông Lãnh, cầu vượt ngã tư Hàng Xanh, cầu vượt Ngã tư Gò Dưa, cầu Bình Triệu, cầu Phú Mỹ, cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, cầu Kênh Thanh Đa, cầu Sài Gòn, cầu Rạch Chiếc…

Đối với Khu vực 1 (Khu trung tâm thành phố mới, phường Bình Dương), kể từ 20 giờ ngày 16-2 đến khi kết thúc chương trình bắn pháo hoa:

Cấm các loại xe lưu thông vào các tuyến đường sau:

- Đường Hùng Vương (từ Ngã tư Hùng Vương + Võ Văn Kiệt đến Ngã tư Hùng Vương + Lý Thái Tổ).

- Đường Lê Lợi (từ Ngã tư Lê Lợi + Lê Duẩn đến Ngã tư Lê Lợi + Huỳnh Thúc Kháng).

- Đường Huỳnh Thúc Kháng (từ Ngã tư Huỳnh Thúc Kháng + Lê Lợi đến Ngã tư Huỳnh Thúc Kháng + Trường Sa).

Người dân có thể lựa chọn lộ trình lưu thông thay thế:

- Đường Võ Văn Kiệt – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lê Duẩn – Lê Lợi.

- Đường Võ Văn Kiệt – Huỳnh Văn Lũy – Lê Lợi – Lý Thái Tổ.

Lộ trình, hướng đi cho các phương tiện khi xảy ra ùn tắc giao thông khu vực bắn pháo hoa:

- Hướng về phường Tân Uyên: Võ Văn Kiệt - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Văn Linh hoặc Võ Văn Kiệt - Điện Biên Phủ - Nguyễn Văn Linh.

- Hướng về phường Bến Cát: Võ Văn Kiệt - Vòng xoay Định Hòa - Mỹ Phước Tân Vạn.

- Hướng về phường Thủ Dầu Một: Võ Văn Kiệt - Điện Biên Phủ + Võ Văn Kiệt - Vòng xoay Định Hòa - Mỹ Phước Tân Vạn.

Đối với Khu vực 2 (Quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu): kể từ 21 giờ ngày 16-2 đến khi kết thúc chương trình bắn pháo hoa:

Cấm các loại xe lưu thông vào các tuyến đường sau:

- Đường Thùy Vân (từ Đoàn Trung Còn đến Thi Sách).

- Đường Lê Hồng Phong (từ Vòng xoay Đài Tưởng niệm Liệt sĩ đến Thùy Vân).

- Đường Trần Chánh Chiếu (từ Sư Vạn Hạnh đến Thùy Vân).

- Đường Lê Văn Thọ (từ Sư Vạn Hạnh đến Thùy Vân).

Lộ trình lưu thông thay thế:

- Hướng từ Bãi sau đi Bãi trước (đoạn cấm đường Thuỳ Vân từ Giao lộ Thi Sách đến Nguyễn Chí Thanh): Bãi sau - Thuỳ Vân - Thi Sách - Vòng xoay Đài Liệt sĩ - Võ Thị Sáu - Hoàng Hoa Thám - Thuỳ Vân - Bãi Trước.

- Hướng đi từ Bãi Trước ra Bãi sau: Thuỳ Vân - Hoàng Hoa Thám - Võ Thị Sáu - Vòng xoay Đài liệt sĩ - Thi sách - Thuỳ Vân.

PC08 lưu ý, người điều khiển phương tiện khi lưu thông đến các tuyến đường tiếp giáp khu vực cô lập, cấm đường phục vụ các chương trình bắn pháo hoa cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát giao thông, lực lượng tham gia đảm bảo TTATGT hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, PC08 sẽ điều chỉnh thời gian cô lập các khu vực điểm bắn cũng như công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực tổ chức và các tuyến đường này.