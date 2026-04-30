Thanh tra Chính phủ yêu cầu cung cấp tài liệu hơn 50 biệt thự ở Đà Lạt 30/04/2026 11:49

(PLO)- Thanh tra Chính phủ yêu cầu Thanh tra Lâm Đồng báo cáo kết quả thanh tra chuyên đề trong đó có liên quan đến đất đai, biệt thự.

Ngày 29-4, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã có công văn gửi các đơn vị, địa phương liên quan đề nghị cung cấp số liệu phục vụ báo cáo kết quả thanh tra chuyên đề theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.

Dinh Bảo Đại cũng nằm trong danh sách Thanh tra yêu cầu báo cáo.

Theo đó, thực hiện văn bản ngày 22-4-2026 của Thanh tra Chính phủ về việc tiếp tục báo cáo kết quả thanh tra chuyên đề. Để có cơ sở tổng hợp báo cáo theo yêu cầu; Thanh tra tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, bổ sung thông tin về giá trị tài sản, giá trị về đất của các cơ sở nhà đất thuộc quyền quản lý, sử dụng.

Cung cấp thông tin về tài sản trên đất như nhà, công trình xây dựng... trên cơ sở giá trị sổ sách kế toán tại thời điểm 1-7-2025, trường hợp đất chưa được theo dõi trên sổ sách kế toán thì giá trị được xác định trên cơ sở bảng giá đất do địa phương ban hành.

Cụ thể: Phòng Thanh tra 1, Thanh tra tỉnh rà soát báo cáo số liệu liên quan đến 5 cơ sở nhà đất được thanh tra theo Quyết định số 1757/QĐ-TTr ngày 24-10-2025 gồm: Nhà đất 239 Phan Đình Phùng, Đà Lạt; Rạp chiếu bóng 3/4, Khu Hòa Bình, Đà Lạt; biệt thự số 43 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Lạt; biệt thự số 01 Đống Đa, Đà Lạt và cơ sở nhà, đất số 03 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Lạt.

Cụm biệt thự cổ ở Đà Lạt.

Trung tâm Quản lý nhà - Sở Xây dựng rà soát báo cáo số liệu liên quan đến các cơ sở nhà đất thuộc quyền quản lý. Cụ thể là 52 biệt thự trên địa bàn TP Đà Lạt (cũ), trong đó có Dinh Bảo Đại (Dinh 1) và nhiều biệt thự cổ rất đẹp, diện tích sử dụng lớn; 39 nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn TP Đà Lạt (cũ); 55 nhà tạm cư trên địa bàn Đà Lạt và 7 cơ sở nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước cho thuê tại phường Tiến Thành và phường Phan Thiết.

Công ty Cổ phần công trình đô thị Bảo Lộc rà soát báo cáo số liệu liên quan đến các cơ sở nhà đất thuộc quyền quản lý gồm 82 cơ sở nhà, đất với diện tích hàng ngàn m2.

Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đắk Nông, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Gia Nghĩa và UBND xã Đức Lập rà soát báo cáo số liệu liên quan đến các cơ sở nhà đất thuộc quyền quản lý. Cụ thể là 13 cơ sở nhà đất trên địa bàn TP Gia Nghĩa (cũ) và huyện Đắk Mil nay là xã Đức Lập với tổng diện tích hơn 6.000 m2 đất.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đề nghị khẩn trương triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh, qua Phòng Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trước ngày 6-5-2026 để Thanh tra tỉnh tổng hợp, báo cáo Thanh tra Chính phủ.