Sắp xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp di sản của cố diễn viên Đức Tiến 10/04/2026 10:43

(PLO)- Phiên tòa phúc thẩm vụ tranh chấp di sản của cố diễn viên Đức Tiến sẽ được mở vào ngày 21-4.

Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã có quyết định đưa vụ tranh chấp di sản của cố diễn viên Đức Tiến ra xét xử phúc thẩm.

Thời gian mở phiên tòa vào ngày 21-4. Chủ tọa là thẩm phán Dương Tuấn Vinh.

Phiên tòa phúc thẩm sẽ xem xét kháng cáo của nguyên đơn là bà Nguyễn Bình Phương (vợ cố diễn viên Đức Tiến, hiện sinh sống ở Mỹ) và bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ cố diễn viên Đức Tiến).

Mẹ của cố diễn viên Đức Tiến tại phiên sơ thẩm. Ảnh: TRẦN MINH

Theo nội dung vụ kiện, bà Bình Phương cho rằng chồng bà đã để lại di chúc tại Mỹ cho bà sở hữu nhà đất tại phường Linh Đông và thửa đất tại tỉnh Long An (cũ).

Bà Ánh và trẻ MH (con gái của cố diễn viên), mỗi người được nhận một kỷ phần thừa kế với số tiền hơn 666 triệu đồng. Do đó, bà Bình Phương khởi kiện yêu cầu được nhận lại nhà và đất trên.

Trong đơn phản tố, mẹ cố diễn viên Đức Tiến yêu cầu những nội dung sau: Xác định nhà đất tại phường Linh Đông là tài sản chung của bà Ánh và cố diễn viên. Bà Ánh được nhận 50% giá trị căn nhà.

Xác định di sản của cố diễn viên, gồm: 50% giá trị nhà đất tại phường Linh Đông (nằm trong khối tài sản chung với bà Ánh); 50% giá trị thửa đất tại Long An (nằm trong khối tài sản chung với bà Bình Phương).

Chia đều 50% giá trị thửa đất tại Long An cho ba người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Tiến là bà Ánh, bà Phương, trẻ MH.

Tính công sức quản lý, tôn tạo di sản thừa kế cho bà Ánh là 20% trong 50% giá trị nhà đất tại phường Linh Đông của cố diễn viên. 80% còn lại chia đều cho hàng thừa kế thứ nhất của cố diễn viên...

Các bên trong phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: TRẦN MINH

Trước đó, vào tháng 10-2025, TAND TP.HCM đã tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Bình Phương và một phần yêu cầu phản tố của bà Nguyễn Ngọc Ánh.

HĐXX không chấp nhận yêu cầu tài sản đứng tên cố diễn viên Đức Tiến là tài sản chung với bà Phương và không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn là đồng sở hữu nhà ở TP Thủ Đức (cũ) và đất ở tỉnh Long An (cũ) với cố diễn viên.

Tòa cũng xác định di chúc của cố diễn viên lập tại Mỹ là hợp pháp và có hiệu lực pháp luật. Di sản của cố diễn viên sẽ được chia theo di chúc.

Bà Ánh được nhận hơn 2 tỉ đồng, con gái cố diễn viên nhận 1,4 tỉ đồng và bà Bình Phương nhận hơn 3 tỉ đồng.

Sau phiên sơ thẩm, phía bà Bình Phương kháng cáo yêu cầu cấp phúc thẩm sửa một phần nội dung bản án sơ thẩm đối với việc xác định 50% tài sản chung của bà trong khối tài sản đứng tên cố diễn viên; xem xét việc trừ đi các chi phí hợp lý trong việc chữa bệnh và mai táng của cố diễn viên Đức Tiến trong khối di sản thừa kế còn lại; bác yêu cầu phản tố của bà Ánh đối với công sức quản lý tôn tạo, làm tăng giá trị di sản thừa kế.

Theo bà Phương, toàn bộ tiền mua nhà đều do cố diễn viên Đức Tiến gửi từ nước ngoài về, không có sự đóng góp của bà Ánh. Việc bà Ánh trông coi căn nhà là sự thỏa thuận tạm thời giữa các bên, không phải là sự đầu tư công sức mang tính tạo lập tài sản.

Phía bà Ánh cũng có đơn kháng cáo cho rằng án sơ thẩm chưa xem xét, đánh giá toàn diện vụ án, đồng thời mong muốn nhận căn nhà của con trai. Bà Ánh cho rằng bản án sơ thẩm chưa xem xét, đánh giá toàn diện và đầy đủ các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, không đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bà.

Mẹ của cố diễn viên Đức Tiến đề nghị cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận toàn bộ yêu cầu phản tố trước đó của bà; đồng thời bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Bình Phương.

Trong quá trình Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM thụ lý phúc thẩm vụ án, phía mẹ của cố diễn viên Đức Tiến cũng đã có đơn kiến nghị xem xét để trưng cầu giám định chữ ký của cố diễn viên và định giá lại 2 di sản đang tranh chấp để làm cơ sở giải quyết vụ tranh chấp. Tuy nhiên, đến nay cấp phúc thẩm vẫn chưa xem xét giải quyết.