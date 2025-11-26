Vợ cố diễn viên Đức Tiến kháng cáo, cho rằng mẹ chồng không có công tôn tạo di sản 26/11/2025 17:25

(PLO)- Sau phiên xét xử sơ thẩm, cả mẹ ruột và vợ cố diễn viên Đức Tiến đều có đơn kháng cáo để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Ngày 26-11, liên quan vụ tranh chấp di sản của cố diễn viên Đức Tiến, bà Nguyễn Bình Phương (vợ cố diễn viên) đã nộp đơn kháng cáo một phần bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM.

Theo nội dung đơn kháng cáo, bà Phương cho rằng một phần nội dung bản án sơ thẩm đã ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà.

Bà Phương yêu cầu xác định quyền sở hữu của bà đối với khối tài sản chung với cố diễn viên Đức Tiến, gồm: 50% giá trị nhà đất tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức (cũ), TP.HCM và 50% giá trị thửa đất tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (cũ).

Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp di sản của cố diễn viên Đức Tiến. Ảnh: TRẦN MINH

Bà Phương không đồng ý với quan điểm của cấp sơ thẩm về việc bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ cố diễn viên Đức Tiến) được hưởng 10% trong giá trị nhà đất tại phường Linh Đông vì có công quản lý, tôn tạo tài sản này.

Theo bà Phương, toàn bộ tiền mua nhà đều do cố diễn viên Đức Tiến gửi từ nước ngoài về, không có sự đóng góp của bà Ánh. Việc bà Ánh trông coi căn nhà là sự thỏa thuận tạm thời giữa các bên, không phải là sự đầu tư công sức mang tính tạo lập tài sản.

Theo Điều 612 BLDS, di sản thừa kế là tài sản riêng của người để lại di sản, không thể bị xác lập là tài sản chung nếu không có căn cứ rõ ràng.

Bà Phương yêu cầu cấp phúc thẩm sửa một phần nội dung bản án sơ thẩm đối với việc xác định 50% tài sản chung của bà trong khối tài sản đứng tên cố diễn viên; xem xét việc trừ đi các chi phí hợp lý trong việc chữa bệnh và mai táng của cố diễn viên Đức Tiến trong khối di sản thừa kế còn lại; bác yêu cầu phản tố của bà Ánh đối với công sức quản lý tôn tạo, làm tăng giá trị di sản thừa kế.

Trước đó, bà Nguyễn Ngọc Ánh đã có đơn kháng cáo, cho rằng án sơ thẩm chưa xem xét, đánh giá toàn diện vụ án, đồng thời mong muốn nhận căn nhà của con trai.

Bà Ánh cho rằng bản án sơ thẩm chưa xem xét, đánh giá toàn diện và đầy đủ các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, không đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bà.

Mẹ của cố diễn viên Đức Tiến đề nghị cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận toàn bộ yêu cầu phản tố trước đó của bà; đồng thời bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Bình Phương.