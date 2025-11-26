Vợ cố diễn viên Đức Tiến kháng cáo, cho rằng mẹ chồng không có công tôn tạo di sản

Ngày 26-11, liên quan vụ tranh chấp di sản của cố diễn viên Đức Tiến, bà Nguyễn Bình Phương (vợ cố diễn viên) đã nộp đơn kháng cáo một phần bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM.
Theo nội dung đơn kháng cáo, bà Phương cho rằng một phần nội dung bản án sơ thẩm đã ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà.
Bà Phương yêu cầu xác định quyền sở hữu của bà đối với khối tài sản chung với cố diễn viên Đức Tiến, gồm: 50% giá trị nhà đất tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức (cũ), TP.HCM và 50% giá trị thửa đất tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (cũ).
Bà Phương không đồng ý với quan điểm của cấp sơ thẩm về việc bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ cố diễn viên Đức Tiến) được hưởng 10% trong giá trị nhà đất tại phường Linh Đông vì có công quản lý, tôn tạo tài sản này.
Theo bà Phương, toàn bộ tiền mua nhà đều do cố diễn viên Đức Tiến gửi từ nước ngoài về, không có sự đóng góp của bà Ánh. Việc bà Ánh trông coi căn nhà là sự thỏa thuận tạm thời giữa các bên, không phải là sự đầu tư công sức mang tính tạo lập tài sản.
Theo Điều 612 BLDS, di sản thừa kế là tài sản riêng của người để lại di sản, không thể bị xác lập là tài sản chung nếu không có căn cứ rõ ràng.
Bà Phương yêu cầu cấp phúc thẩm sửa một phần nội dung bản án sơ thẩm đối với việc xác định 50% tài sản chung của bà trong khối tài sản đứng tên cố diễn viên; xem xét việc trừ đi các chi phí hợp lý trong việc chữa bệnh và mai táng của cố diễn viên Đức Tiến trong khối di sản thừa kế còn lại; bác yêu cầu phản tố của bà Ánh đối với công sức quản lý tôn tạo, làm tăng giá trị di sản thừa kế.
Trước đó, bà Nguyễn Ngọc Ánh đã có đơn kháng cáo, cho rằng án sơ thẩm chưa xem xét, đánh giá toàn diện vụ án, đồng thời mong muốn nhận căn nhà của con trai.
Bà Ánh cho rằng bản án sơ thẩm chưa xem xét, đánh giá toàn diện và đầy đủ các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, không đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bà.
Mẹ của cố diễn viên Đức Tiến đề nghị cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận toàn bộ yêu cầu phản tố trước đó của bà; đồng thời bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Bình Phương.
Xét xử sơ thẩm ngày 28-10, TAND TP.HCM đã tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện bà Phương và một phần yêu cầu phản tố của bà Ánh. Bà Ánh được nhận hơn 2 tỉ đồng, con gái cố diễn viên nhận 1,4 tỉ đồng và bà Bình Phương nhận hơn 3 tỉ đồng.
HĐXX xác định di chúc của cố diễn Đức Tiến lập tại Mỹ là hợp pháp do có công chứng, được Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ dịch và hợp pháp hóa lãnh sự... phù hợp với quy định của BLDS.
Bà Ánh và con gái cố diễn viên được hưởng suất thừa kế không phụ thuộc di chúc (một suất là 2/3) nên mỗi người nhận 1,4 tỉ đồng. Bà Ánh được hưởng thêm 10% giá trị căn nhà theo công sức tôn tạo... tổng cộng hơn 2 tỉ đồng.
Bà Bình Phương được hưởng hơn 3 tỉ đồng theo nội dung di chúc. Đồng thời, bà Bình Phương sẽ nhận phần thừa kế của con gái, do đang là người đại diện hợp pháp. Bà Phương sẽ nhận hiện vật và hoàn trả phần giá trị tương ứng cho bà Ánh.