Mẹ cố diễn viên Đức Tiến kháng cáo, yêu cầu được nhận căn nhà của con trai 07/11/2025 19:13

(PLO)- Mẹ cố diễn viên Đức Tiến kháng cáo vì cho rằng án sơ thẩm chưa xem xét, đánh giá toàn diện vụ án, đồng thời mong muốn nhận căn nhà của con trai.

Liên quan vụ tranh chấp di sản của cố diễn viên Đức Tiến, phía bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ cố diễn viên) đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Theo nội dung kháng cáo, mẹ cố diễn viên Đức Tiến cho rằng bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM chưa xem xét, đánh giá toàn diện và đầy đủ các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, không đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bà.

Mẹ của cố diễn viên Đức Tiến đề nghị cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận toàn bộ yêu cầu phản tố trước đó của bà. Đồng thời, bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của phía nguyên đơn là bà Nguyễn Bình Phương (vợ cố diễn viên Đức Tiến, hiện sinh sống ở Mỹ).

Hiện tại, phía nguyên đơn vẫn đang xem xét và chưa nộp đơn kháng cáo.

Phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 10-2025. Ảnh: TRẦN MINH

Theo đơn phản tố trước đó, bà Ánh yêu cầu tòa án không công nhận di chúc của cố diễn viên Đức Tiến lập tại Mỹ là hợp pháp.

Bà Ánh yêu cầu tòa án xác định nhà đất tại TP Thủ Đức (cũ) là tài sản chung của bà và con trai Đức Tiến. Bà Ánh được nhận 50% căn nhà và yêu cầu được nhận hiện vật.

Xác định di sản của cố diễn viên Đức Tiến, gồm: 50% giá trị nhà đất tại phường Linh Đông; 50% giá trị thửa đất tại Long An (nằm trong khối tài sản chung với bà Phương). Chia đều 50% giá trị thửa đất tại Long An cho ba người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của cố diễn viên Đức Tiến. Tính công sức quản lý, tôn tạo của bà Ánh đối với nhà đất tại TP Thủ Đức (cũ)...

Xét xử sơ thẩm ngày 28-10, TAND TP.HCM tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Bình Phương và chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh.

HĐXX không chấp nhận yêu cầu tài sản đứng tên cố diễn viên Đức Tiến là tài sản chung với nguyên đơn. Không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn là đồng sở hữu nhà ở TP Thủ Đức (cũ) và đất ở tỉnh Long An (cũ) với cố diễn viên.

Tòa cũng xác định hai nhà và đất trên là di sản của cố diễn viên Đức Tiến. Di chúc của cố diễn viên lập tại Mỹ là hợp pháp và có hiệu lực pháp luật. Di sản của cố diễn viên sẽ được chia theo di chúc.

Bà Ánh được nhận hơn 2 tỉ đồng, con gái cố diễn viên nhận 1,4 tỉ đồng và bà Bình Phương nhận hơn 3 tỉ đồng.

Đối với yêu cầu phản tố của bà Ánh về yêu cầu sở hữu căn nhà tại Thủ Đức (cũ), HĐXX xét thấy không có cơ sở chấp nhận.

Tuy nhiên, xét thấy từ năm 2009, bà Ánh có công sức trông nom, quản lý, đóng thuế nhà đất khi cố diễn viên Đức Tiến định cư ở Mỹ. HĐXX chấp nhận cho bà Ánh hưởng 10% giá trị căn nhà tính theo công sức tôn tạo, bảo quản di sản.

Mẹ của cố diễn viên Đức Tiến tại phiên tòa. Ảnh: TRẦN MINH

Đối với yêu cầu của bà Ánh về việc không công nhận di chúc của cố diễn viên Đức Tiến lập tại Mỹ, HĐXX xác định di chúc được lập hợp pháp, có công chứng, được Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ dịch và hợp pháp hóa lãnh sự... hoàn toàn phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự.

Phía bị đơn yêu cầu giám định chữ ký nhưng không cung cấp mẫu đối chiếu, nên không có cơ sở chấp nhận.

Theo chứng thư thẩm định, tổng giá trị nhà, đất là 7,2 tỉ đồng. Sau khi trừ phần 10% công sức của bà Ánh, giá trị còn lại là 6,3 tỉ đồng (gồm 90% nhà đất Thủ Đức (cũ) và 70% đất Long An (cũ)).

HĐXX xét thấy di chúc của cố diễn viên Đức Tiến hợp lệ. Bà Ánh và con gái cố diễn viên được hưởng suất thừa kế không phụ thuộc di chúc nên mỗi người nhận 1,4 tỉ đồng (một suất là 2/3). Ngoài ra, bà Ánh được hưởng thêm 10% giá trị căn nhà theo công sức tôn tạo, chăm nom... Tổng cộng bà Ánh được nhận hơn 2 tỉ đồng.

Bà Bình Phương được hưởng hơn 3 tỉ đồng theo nội dung di chúc. Đồng thời, bà Bình Phương sẽ nhận phần thừa kế của con gái, do đang là người đại diện hợp pháp.

HĐXX xét thấy bà Bình Phương nhận tương ứng hơn 70% giá trị tài sản, nên sẽ nhận hiện vật và có nghĩa vụ hoàn trả lại phần giá trị tương ứng cho bà Ánh.