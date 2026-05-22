Người gốc Việt Nam muốn về nước mua nhà cần chuẩn bị giấy tờ gì? 22/05/2026 11:01

(PLO)- Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có hộ chiếu còn giá trị có đóng dấu nhập cảnh Việt Nam hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế theo quy định tại thời điểm ký kết giao dịch về nhà ở.

Gửi câu hỏi đến mục “Pháp lý cho kiều bào”, bạn đọc Henry Le thắc mắc:

Tôi sinh ra tại Việt Nam, theo gia đình đi Mỹ từ nhỏ. Tôi có quốc tịch Mỹ và không còn giữ giấy tờ gì của Việt Nam. Những năm gần đây, thỉnh thoảng gia đình tôi vẫn về Việt Nam thăm người thân. Nay tôi có ý định mua 1 căn nhà ở Việt Nam để sau này có thêm lựa chọn an dưỡng tuổi già. Vậy tôi có thuộc đối tượng được mua nhà tại Việt Nam hay không? Nếu thuộc đối tượng được mua nhà thì trước khi về Việt Nam tôi cần chuẩn bị giấy tờ gì?

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép nhập cảnh Việt Nam thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở. Ảnh minh họa: QH

Luật sư Huỳnh Đức Hữu (Đoàn Luật sư TP.HCM) trả lời:

Khoản 3 Điều 3 Luật Quốc tịch 2008 (sửa đổi, bổ sung 2025) quy định người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.

Theo đó, bạn được xác định là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cụ thể thuộc nhóm đối tượng người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.

Căn cứ quy định tại Luật Nhà ở 2023, Nghị định 95/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép nhập cảnh Việt Nam thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai.

Theo quy định, đối với người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải có hộ chiếu còn giá trị có đóng dấu nhập cảnh Việt Nam hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh Việt Nam tại thời điểm ký kết giao dịch về nhà ở.

Ngoài ra, bạn cần chuẩn bị giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam theo quy định của pháp luật về quốc tịch, giấy này do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp.

Trường hợp, nếu bạn có nhu cầu mua đất thì cần lưu ý quy định tại Điều 28 Luật Đất đai 2024 (sửa đổi, bổ sung năm 2025). Cụ thể, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép nhập cảnh Việt Nam được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao; được nhận quyền sử dụng đất ở trong dự án phát triển nhà ở; được mua, thuê mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở,…