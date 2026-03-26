Tổng thống Nga giao Bộ Ngoại giao nghiên cứu miễn thị thực cho công dân Việt Nam 26/03/2026 10:49

Ngày 25-3, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Vladimir Putin tại Điện Kremlin, thủ đô Moscow.

Làm sâu sắc quan hệ đối tác, mở rộng hợp tác toàn diện

Tại cuộc hội kiến, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Việt Nam luôn là người bạn chân thành, đối tác quan trọng của Nga tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đồng thời nhấn mạnh Nga coi trọng việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: VGP.

Tổng thống Nga cũng gửi lời thăm hỏi và chúc mừng tới Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam nhân dịp thành công của Đại hội XIV của Đảng và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp. Ông bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đạt các mục tiêu đến năm 2030 và 2045, nâng cao vị thế quốc tế.

Đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng đây là chuyến thăm của lãnh đạo chủ chốt đầu tiên của Việt Nam tới Nga sau Đại hội XIV, góp phần quan trọng duy trì và thúc đẩy hợp tác song phương. Đồng thời, ông khẳng định Nga sẵn sàng mở rộng hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực Nga có thế mạnh như năng lượng mới, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, y tế và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Về phần mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Tổng thống Nga và các cơ quan, nhân dân Nga; chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Tổng thống Vladimir Putin.

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Nga; mong muốn cùng Nga tiếp tục làm sâu sắc quan hệ, phát huy các tiềm năng hợp tác trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, phục vụ mục tiêu phát triển của mỗi nước và đóng góp cho hòa bình, hợp tác quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TTXVN.

Thủ tướng cũng khẳng định Tổng thống Vladimir Putin là người bạn lớn của Việt Nam, có nhiều đóng góp quan trọng cho quan hệ song phương; đồng thời bày tỏ hài lòng trước đà phát triển tích cực của quan hệ hai nước thời gian qua, đặc biệt sau chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm và các cuộc trao đổi cấp cao gần đây.

Trong không khí hữu nghị, tin cậy, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi sâu rộng về tình hình và định hướng phát triển của mỗi nước, ghi nhận quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam – Nga tiếp tục phát triển tích cực, với trao đổi đoàn cấp cao được duy trì thường xuyên, thương mại song phương tăng trưởng, giao lưu nhân văn được thúc đẩy, lượng khách du lịch và sinh viên hai nước ngày càng gia tăng.

Đẩy mạnh hợp tác kinh tế, năng lượng và giao lưu nhân dân

Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn các cấp trên tất cả các kênh; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có như Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật, đồng thời nghiên cứu thiết lập các cơ chế mới.

Về kinh tế, hai bên cam kết đẩy mạnh hợp tác thương mại – đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước; thúc đẩy kết nối, đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng; tháo gỡ các rào cản về thể chế, thanh toán, vận tải, hướng tới tăng trưởng thương mại cân bằng, bền vững.

Trong các lĩnh vực trọng tâm, hai bên xác định năng lượng – dầu khí, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển hạ tầng là những trụ cột hợp tác. Đáng chú ý, hai bên đánh giá cao việc hoàn tất đàm phán, ký kết Hiệp định xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại Việt Nam, bảo đảm an toàn, hiệu quả và theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định đây là hướng hợp tác quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững, đồng thời cho biết sẽ chỉ đạo Chính phủ Nga khẩn trương triển khai các bước tiếp theo để sớm khởi động dự án.

Hai bên cũng ủng hộ việc tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp dầu khí, năng lượng của hai nước, mở rộng đầu tư và hoạt động trên lãnh thổ của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói, đã giao Bộ Ngoại giao Nga nghiên cứu khả năng miễn thị thực cho công dân Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh và khoa học – công nghệ, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác, trong đó Việt Nam đề nghị Nga tiếp tục hỗ trợ trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, công nghệ cao, y sinh và hàng không vũ trụ.

Đặc biệt, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của giao lưu nhân dân, nhất trí tạo điều kiện thuận lợi về đi lại cho công dân hai nước. Trên cơ sở đó, Tổng thống Vladimir Putin đã giao Bộ Ngoại giao Nga xem xét miễn thị thực cho công dân Việt Nam. Hai bên cũng thống nhất tăng cường học bổng nhằm thu hút thêm sinh viên Việt Nam sang Nga học tập.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc và ASEAN, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã mời Tổng thống Vladimir Putin thăm Việt Nam trong thời gian phù hợp, và Tổng thống Nga đã vui vẻ nhận lời.