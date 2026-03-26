Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Liên bang Nga 26/03/2026 09:36

Sáng 26-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Liên bang Nga với nhiều kết quả thực chất, góp phần nâng tầm quan hệ hai nước.

Sau 3 ngày làm việc (22 đến 25-3) tại Liên bang Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã triển khai lịch trình dày đặc với gần 30 hoạt động quan trọng.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng đã hội kiến, hội đàm với nhiều lãnh đạo cấp cao của Nga như Vladimir Putin, Mikhail Mishustin, Valentina Matvienko, Vyacheslav Volodin và Sergei Shoigu.

Thông qua các cuộc tiếp xúc cấp cao, hai bên đạt sự nhất trí cao về việc tiếp tục củng cố nền tảng hữu nghị truyền thống, đồng thời tăng cường tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau, qua đó thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga phát triển sâu rộng hơn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Moscow lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác. Ảnh: VGP

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của chuyến thăm là việc Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mikhail Mishustin chứng kiến lễ ký Hiệp định hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam giữa hai Chính phủ. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, đánh dấu việc tái khởi động chương trình điện hạt nhân của Việt Nam.

Bên cạnh các hoạt động chính trị - đối ngoại, Thủ tướng và đoàn công tác cũng làm việc với nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Nga; tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Nga; thăm các cơ sở nghiên cứu, giáo dục và kinh tế hàng đầu.

Tại các cuộc làm việc, lãnh đạo và cộng đồng doanh nghiệp Nga bày tỏ sự tin tưởng vào môi trường đầu tư tại Việt Nam, đồng thời khẳng định mong muốn mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh như năng lượng, dầu khí, công nghiệp đường sắt, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: VGP

Trong chuyến thăm, Thủ tướng cũng gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nga, nhấn mạnh chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước trong việc quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào ổn định cuộc sống, đóng góp vào sự phát triển của cả hai quốc gia và vun đắp quan hệ hữu nghị Việt – Nga.

Đánh giá chung, chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, thực chất, góp phần định vị và nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga trong giai đoạn phát triển mới.