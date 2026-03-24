Truyền thông Nga đưa tin đậm nét chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính 24/03/2026 15:59

(PLO)- Truyền thông Nga đồng loạt đưa tin đậm nét về các hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến thăm chính thức từ ngày 22 đến 25-3, trong đó có lễ ký kết hiệp định xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam với sự tham gia của tập đoàn Rosatom.

Hãng TASS dẫn nguồn TTXVN đưa tin về các hoạt động trong ngày đầu tiên của chuyến thăm. Lịch trình bao gồm các cuộc gặp lãnh đạo Duma quốc gia, Hội đồng liên bang và hội đàm với Thủ tướng Mikhail Mishustin.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin chứng kiến Lễ ký kết Hiệp định về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tại lễ ký Thỏa thuận liên chính phủ về xây dựng nhà máy điện hạt nhân, người đứng đầu Chính phủ Nga đánh giá dự án sẽ tạo động lực mạnh mẽ phát triển công nghệ cao và nghiên cứu khoa học tại Việt Nam.

Hãng tin Ria Novosti cho biết, tại cuộc gặp Chủ tịch Hội đồng Liên bang Valentina Matviyenko, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ vô giá của Nga.

Trong khi đó, Thủ tướng M. Mishustin khẳng định Nga chân thành coi trọng quan hệ hữu nghị với Việt Nam dựa trên các nguyên tắc Đối tác Chiến lược Toàn diện. Ông lưu ý hai chính phủ đang đảm bảo hợp tác hiệu quả, thực hiện tích cực các thỏa thuận cấp cao.

Giới quan sát Nga đánh giá dự án hạt nhân là bước đi "kịp thời và mang tính chiến lược" trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tại Việt Nam gia tăng mạnh. Thủ tướng Mishustin cho rằng dự án không chỉ có ý nghĩa năng lượng mà còn thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản. Song song đó, hai bên cũng đang triển khai dự án xây dựng trung tâm khoa học và công nghệ hạt nhân tại Việt Nam.

Hợp tác với tập đoàn Novatek cũng nhận được nhiều đánh giá tích cực. Giám đốc điều hành Leonid Mikhelson cho biết doanh nghiệp đã ký thỏa thuận sơ bộ cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho Việt Nam. Động thái này mở ra hướng xuất khẩu mới cho khí đốt Nga trong bối cảnh chịu nhiều sức ép từ các lệnh trừng phạt quốc tế.

Truyền hình Nga cũng phản ánh những chi tiết biểu tượng như việc lãnh đạo hai bên chào nhau bằng tiếng Nga, thể hiện sự gắn bó và tin cậy truyền thống.