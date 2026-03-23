Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt hoa tại Tượng đài Bác Hồ ở Moskva 23/03/2026 15:40

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác đã tới đặt hoa tưởng niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tượng đài liệt sĩ vô danh tại thủ đô Moskva.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Rudenko Andrey Yurevych đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tại sân bay Vnukovo 2, thủ đô Moskva. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 23-3 theo giờ địa phương, tại thủ đô Moskva, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tượng đài liệt sĩ vô danh.

Tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng và đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ vị lãnh tụ vĩ đại, Người anh hùng dân tộc, Danh nhân Văn hóa Thế giới. Người đã đặt nền móng đầu tiên cho quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Liên Xô, nay là Liên bang Nga. Thủ tướng nguyện luôn giữ gìn, phát huy tình cảm thủy chung với đất nước, nhân dân Nga, xây dựng quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và bền chặt.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tọa lạc tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở quận Akademichesky. Đây là công trình mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa, thể hiện tình hữu nghị sâu sắc giữa hai nước, được khánh thành nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Bác.

Tác phẩm do nhà điêu khắc Vladimir Efimovich Tsigal và kiến trúc sư Roman Grigoryevich Kananin thiết kế. Công trình lấy cảm hứng từ hình ảnh Mặt Trời và cây tre, biểu tượng của sức sống và ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam.

Tượng chính đúc bằng đồng và đá, khắc họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh mỉm cười hiền hậu trong một vòng tròn lớn. Dưới chân tượng là hình ảnh một chàng trai Việt Nam trong tư thế chuẩn bị bật dậy, phía sau là hai cây tre uốn cong. Trên chân đế tượng đài khắc dòng chữ bằng tiếng Nga: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do".

Ngày nay, công trình này là nơi gặp gỡ, tưởng niệm của cộng đồng người Việt tại Nga và là điểm đến thu hút du khách quốc tế.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác tới đặt hoa tại Tượng đài liệt sĩ vô danh ở Vườn Alexander, bên bức tường phía Tây của Điện Kremlin. Thủ tướng bày tỏ sự ngưỡng mộ, trân trọng những liệt sĩ Hồng quân Liên Xô đã hy sinh trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (1941-1945).

Tượng đài này là một trong những công trình tưởng niệm thiêng liêng nhất của nước Nga, khánh thành vào ngày 8-5-1967. Đài tưởng niệm gồm khối đá porphyry đỏ sẫm, trang trí bằng cành nguyệt quế và mũ sắt đặt trên lá cờ bằng đồng.

Phía trước là ngôi sao năm cánh phát ra Ngọn lửa Vĩnh cửu, tượng trưng cho ký ức bất diệt về những người đã ngã xuống. Dưới ngọn lửa là dòng chữ: "Tên anh không ai biết, chiến công anh bất tử".

Từ năm 1997, nghi thức đổi gác của Trung đoàn Kremlin được tổ chức hằng giờ tại đây, trở thành biểu tượng trang nghiêm thu hút đông đảo người dân đến tưởng niệm.