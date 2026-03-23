Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga 23/03/2026 06:34

(PLO)- Thủ tướng khẳng định Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc, đồng thời mong muốn bà con tiếp tục giữ gìn bản sắc, là cầu nối bền chặt cho quan hệ hai nước trong kỷ nguyên mới.

Tối 22-3, ngay sau khi tới Thủ đô Moscow, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng đông đảo kiều bào đang sinh sống, học tập tại đây.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đông đảo bà con kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc tại Liên bang Nga - Ảnh: VGP

Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Báo cáo với Thủ tướng, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi cho biết cộng đồng và cán bộ nhân viên Đại sứ quán rất phấn khởi trước thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Tổng thống Vladimir Putin là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên điện đàm chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm. Chuyến thăm của Thủ tướng là hoạt động đối ngoại cấp cao đầu tiên ngay sau Đại hội XIV, được phía Nga đón tiếp chu đáo, trọng thị.

Đại sứ khẳng định quan hệ hai nước duy trì ổn định, phát triển mạnh mẽ về kinh tế, thương mại, giáo dục. Nhiều dấu ấn Việt Nam mới xuất hiện tại Nga như Lễ hội Văn hóa Việt Nam thu hút gần 1 triệu khách tham quan tại Moskva. Cộng đồng người Việt tại Nga hiện có khoảng 80.000 người, đời sống ổn định, địa vị pháp lý và xã hội ngày càng được củng cố.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại buổi gặp - Ảnh: VGP

Bà con kiều bào bày tỏ tự hào trước vị thế ngày càng cao của đất nước, nguyện đóng góp hết sức mình để vun đắp quan hệ Việt - Nga, đưa Việt Nam phát triển giàu mạnh trong kỷ nguyên mới.

Trong không khí ấm áp, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi tới bà con lời thăm hỏi ân tình nhất.

Phân tích bối cảnh thế giới phức tạp, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phải đoàn kết, thống nhất, không hoang mang nhưng cũng không lơ là. Đây là cơ hội để cơ cấu lại hoạt động, chuyển đổi năng lượng và phát huy tinh thần chủ động thích ứng để phát triển.

Theo Thủ tướng, quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga có nền tảng truyền thống lâu đời, vượt qua mọi cam go thử thách. Nhiều thế hệ người Việt được đào tạo tại Nga đã trở về cống hiến, xây dựng quê hương. Ông đề nghị cần trân trọng, giữ gìn và đưa quan hệ song phương phát triển bền chặt hơn.

Thông tin về tình hình trong nước, Thủ tướng cho biết dù đối mặt nhiều "con gió ngược", Việt Nam đã đạt thành quả toàn diện. Riêng năm 2025, cả nước hoàn thành 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Đại hội XIV mở ra thời kỳ phát triển mới; bộ máy nhà nước cũng đang được sắp xếp lại tinh gọn, hiệu quả.

Bà con kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc tại Liên bang Nga tham dự buổi gặp - Ảnh: VGP

Thủ tướng khẳng định kiều bào là bộ phận không thể tách rời của dân tộc. Đảng và Nhà nước luôn quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp, lắng nghe ý kiến đóng góp của bà con về các quy định quốc tịch, nhà ở, căn cước.

Trong các cuộc hội đàm sắp tới, Thủ tướng sẽ đề nghị lãnh đạo Nga tiếp tục tạo điều kiện cho bà con yên tâm kinh doanh, học tập. Ông mong cộng đồng chấp hành tốt pháp luật sở tại, là cầu nối gắn kết hai nước và luôn hướng về Tổ quốc.

Thủ tướng cũng trực tiếp giải đáp các kiến nghị về việc dạy tiếng Việt, thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam tại Nga và chính sách thu hút du học sinh về nước công tác. Ông khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai biện pháp đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đồng bào.