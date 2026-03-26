Nhiều hướng hợp tác chiến lược sau chuyến thăm Nga của Thủ tướng 26/03/2026 10:42

(PLO)- Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính không chỉ củng cố tin cậy chính trị mà còn đạt nhiều kết quả thực chất.

Trả lời phỏng vấn sau chuyến thăm Liên bang Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết chuyến công tác diễn ra từ ngày 22 đến 25-3-2026, theo lời mời của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam tới Nga ngay sau các sự kiện chính trị quan trọng trong nước.

Lịch trình dày đặc, tiếp xúc toàn diện lãnh đạo cấp cao Nga

Trong hơn 72 giờ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có lịch trình làm việc dày đặc với gần 30 hoạt động. Đáng chú ý, Thủ tướng đã hội đàm, hội kiến và trao đổi với hầu hết lãnh đạo cấp cao của Nga gồm Tổng thống Vladimir Putin, Thủ tướng Mikhail Mishustin, Chủ tịch Thượng viện Valentina Matvienko, Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin và Thư ký Hội đồng An ninh Sergey Shoigu.

Thủ tướng cũng thăm, làm việc với nhiều cơ sở kinh tế, nghiên cứu khoa học, giáo dục hàng đầu của Nga; dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt – Nga; gặp gỡ nhiều doanh nghiệp lớn và cộng đồng người Việt Nam tại Nga. Ngay khi đến Matxcova, Thủ tướng đã gặp gần 300 kiều bào và sinh viên Việt Nam, thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới cộng đồng ở nước ngoài.

Thông qua các cuộc tiếp xúc cấp cao, hai bên đạt sự nhất trí rất cao về việc tiếp tục làm sâu sắc tin cậy chính trị, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia, hai dân tộc. Lãnh đạo Nga, đại diện các đảng phái, doanh nghiệp đều khẳng định ủng hộ thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, một điểm nhấn quan trọng của chuyến thăm là việc hai bên ký kết và thúc đẩy nhiều thỏa thuận hợp tác phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam.

Trong lĩnh vực năng lượng, hai bên thúc đẩy hợp tác về điện hạt nhân vì mục đích hòa bình, tăng cường khai thác dầu khí trên lãnh thổ của nhau. Đặc biệt, thỏa thuận xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 được đánh giá là sự kiện mang tính lịch sử, hứa hẹn trở thành biểu tượng mới của quan hệ song phương.

Ở lĩnh vực hạ tầng, hai bên nhất trí tăng cường kết nối giao thông, trong đó có hợp tác phát triển hệ thống tàu điện ngầm – lĩnh vực Nga có nhiều thế mạnh về công nghệ và kinh nghiệm.

Hợp tác khoa học – công nghệ và giáo dục – đào tạo tiếp tục được xác định là trụ cột lâu dài. Hai bên thống nhất thúc đẩy nghiên cứu cơ bản, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ số, công nghệ mới, y sinh học, giao thông và nghệ thuật hàn lâm.

Đây được xem là hướng đi phù hợp với truyền thống hợp tác giữa hai nước, khi Liên Xô trước đây và Nga hiện nay đã đào tạo nhiều thế hệ lãnh đạo, chuyên gia cho Việt Nam.

Bên cạnh đó, hai nước thống nhất tăng cường giao lưu văn hóa, tổ chức các chương trình nghệ thuật; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, du lịch; đồng thời phát huy vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt Nam tại Nga.

Phía Nga khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng người Việt ổn định cuộc sống, hội nhập, kinh doanh thuận lợi, đóng góp vào sự phát triển và tình hữu nghị giữa hai nước.

Tạo động lực mới cho quan hệ song phương

Về định hướng thời gian tới, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh yêu cầu “biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả cụ thể”.

Hai bên sẽ tiếp tục phát huy các cơ chế hợp tác hiện có như Ủy ban liên Chính phủ, hợp tác liên nghị viện; đồng thời các bộ, ngành, địa phương cần chủ động xây dựng lộ trình triển khai, xác định nhiệm vụ ưu tiên và kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Các lĩnh vực trọng tâm cần sớm triển khai gồm an ninh năng lượng, giao thông vận tải, logistics và khoa học – công nghệ. Đặc biệt, hai bên sẽ đẩy nhanh tiến độ dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1; mở rộng khai thác dầu khí thông qua các liên doanh; tăng cường kết nối giao thông đường sắt, hàng không và hàng hải.

Hợp tác trong lĩnh vực nhân văn cũng sẽ được đẩy mạnh nhằm tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ. Hợp tác giữa các địa phương tiếp tục được mở rộng khi hiện hai nước đã có khoảng 20 cặp địa phương thiết lập quan hệ.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm của lãnh đạo và sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ.