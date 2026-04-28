Lưu ý với kiều bào khi nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất 28/04/2026 16:28

Mới đây, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Việt Nam đã triển khai quy định bắt buộc khai báo thông tin trước khi nhập cảnh tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất đối với một số nhóm đối tượng.

Cụ thể, từ ngày 15-4, hành khách mang quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài (kiều bào) sử dụng thị thực (visa) nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất phải khai báo thông tin trực tuyến trước khi làm thủ tục tại sân bay.

Đây là quy định nhằm hiện đại hóa công tác quản lý xuất nhập cảnh, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ hành khách theo hướng nhanh chóng, thuận tiện, an toàn. Việc áp dụng quy trình mới này không chỉ giúp tối ưu hóa trải nghiệm của hành khách mà còn đảm bảo phù hợp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay.

﻿Ảnh minh họa: THU TRINH

Hành khách có thể lựa chọn một trong hai phương thức khai báo linh hoạt đó là khai báo trực tuyến qua cổng thông tin chính thức https://prearrival.immigration.gov.vn/ hoặc quét mã QR được cung cấp tại các kênh thông tin chính thức.

Sau khi hoàn tất khai báo, hệ thống sẽ cấp mã QR xác nhận. Hành khách xuất trình mã QR này cho cán bộ kiểm soát tại Công an cửa khẩu, Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất khi làm thủ tục nhập cảnh.

Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Việt Nam khuyến nghị hành khách nên thực hiện khai báo trước khi khởi hành chuyến bay để tiết kiệm thời gian và tránh ùn tắc tại khu vực làm thủ tục nhập cảnh.

Quy định này không áp dụng cho công dân Việt Nam sử dụng hộ chiếu Việt Nam và hành khách chỉ quá cảnh, không làm thủ tục nhập cảnh.