Đã có giá đất ở tại siêu dự án Làng Vân của Đà Nẵng 25/02/2026 12:35

(PLO)- Giá đất ở được phê duyệt tại siêu dự án Làng Vân ở Đà Nẵng là hơn 15 triệu đồng/m 2 .

Ngày 25-2, UBND TP Đà Nẵng cho hay đã có quyết định phê duyệt giá đất cụ thể dự án khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân tại phường Hải Vân.

UBND TP Đà Nẵng phê duyệt giá đất cụ thể tại thời điểm ngày 12-6-2025 theo quy hoạch chi tiết ngày 31-12-2024 của UBND quận Liên Chiểu cũ.

Dự án Làng Vân dưới chân đèo Hải Vân đang được triển khai. Ảnh: PV

Cụ thể, giá đất ở đô thị là hơn 15 triệu đồng/m2. Giá đất xây dựng công trình sự nghiệp là hơn 5 triệu đồng/m2. Giá đất thương mại, đất công trình dịch vụ là hơn 7 triệu đồng/m2.

Theo quyết định, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Văn phòng Đăng ký đất đai TP thực hiện chuyển thông tin địa chính, hồ sơ kèm theo sang Thuế TP để làm cơ sở tính nghĩa vụ tài chính.

Công ty Cổ phần Vinpearl (chủ đầu tư dự án) có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính theo thông báo của Thuế TP Đà Nẵng.

Như PLO đã thông tin, ngày 22-6-2025, Công ty Cổ phần Vinpearl đã khởi công dự án Làng Vân. Dự án có tổng diện tích 512,2 ha với hệ sinh thái đặc biệt, được giới thiệu là có quy mô và đẳng cấp vượt trội bậc nhất Trung Bộ.

Dự án được chia thành hai giai đoạn với tổng mức đầu tư hơn 44.000 tỉ đồng.