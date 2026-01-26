Đà Nẵng điều chỉnh quy hoạch, định hướng lấn biển 1.500 ha 26/01/2026 15:25

Ngày 26-1, UBND TP Đà Nẵng cho biết vẫn đang lấy ý kiến để hoàn thiện dự thảo Điều chỉnh quy hoạch TP thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050.

Đáng chú ý, dự thảo đề ra phương hướng lấn biển và sử dụng mặt nước ven biển. Theo đó, Đà Nẵng định hướng sử dụng đất lấn biển gắn với các trục phát triển ven biển từ Liên Chiểu - Núi Thành.

Quỹ đất lấn biển được định hướng phân bổ theo mô hình không gian đa chức năng, kết hợp hài hòa giữa du lịch, dịch vụ, công cộng, cảng biển, cảnh quan mở và hạ tầng kỹ thuật.

Đà Nẵng định hướng lấn biển 1.500 ha. Ảnh: TẤN VIỆT

Việc phát triển lấn biển sẽ gắn với các dự án tạo bờ, cải thiện khả năng tiếp cận của người dân, mở rộng không gian công cộng và nâng cao năng lực phòng chống thiên tai.

Trên cơ sở rà soát các khu vực có tiềm năng lấn biển hiện hữu, định hướng phát triển được xác định tại các khu vực: Vịnh Đà Nẵng, ven biển Mỹ Khê - Non Nước - Điện Ngọc, Hội An - Cửa Đại - Cù Lao Chàm, Tam Kỳ - Núi Thành.

Tổng diện tích đất có khả năng lấn biển (kể cả các dự án đang chuẩn bị đầu tư) ước đạt khoảng 1.200 - 1.500 ha.

Trong đó, 35 - 40% ưu tiên cho phát triển du lịch - dịch vụ; 20 - 25% cho hạ tầng công cộng, quảng trường, công viên biển; 25 - 30% cho chức năng thương mại - đô thị ven biển; 10% dự phòng cho hạ tầng cảng, logistics và các dự án công ích.

Quỹ đất này có vai trò quan trọng trong việc mở rộng quỹ đất xây dựng đô thị, giảm áp lực lên đất liền, gia tăng giá trị kinh tế - xã hội và tạo hình ảnh đô thị hướng biển.

Giai đoạn 2026 - 2030, Đà Nẵng định hướng đưa vào sử dụng khoảng 1.500 ha đất khu vực lấn biển, tập trung toàn bộ tại phường Thanh Khê.

Trong đó, đất rừng phòng hộ 600 ha; đất ở đô thị 300 ha; đất thương mại, dịch vụ 150 ha; đất công trình giao thông 270 ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng 180 ha.

Quy hoạch này phù hợp với định hướng phát triển đô thị biển, kinh tế biển và du lịch chất lượng cao của TP.

Đồng thời bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; tạo quỹ đất chiến lược cho phát triển dài hạn, nâng cao chất lượng không gian sống đô thị ven biển.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng cho hay, theo Luật quy hoạch 2025, nếu TP không hoàn thành việc phê duyệt dự thảo quy hoạch này trước 28-2-2026 thì phải bắt đầu làm lại từ đầu, tức là mất từ 2 - 3 năm nữa.