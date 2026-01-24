Chiêm ngưỡng 200 tuyệt tác trầm hương xứ Quảng tại Bảo tàng Đà Nẵng 24/01/2026 13:49

(PLO)- 200 mẫu vật và sản phẩm tiêu biểu, độc đáo được tạo tác từ trầm hương xứ Quảng được trưng bày tại Bảo tàng Đà Nẵng khiến người xem trầm trồ.

Nhằm giới thiệu tới công chúng vẻ đẹp đa dạng, giá trị độc đáo của trầm hương, Bảo tàng Đà Nẵng đang tổ chức triển lãm chuyên đề “Trầm hương xứ Quảng – Hương thơm từ đại ngàn”.

Clip trưng bày mẫu vật và sản phẩm tiêu biểu, độc đáo được tạo tác từ trầm hương.

Triển lãm giới thiệu khoảng 200 mẫu vật và sản phẩm tiêu biểu, độc đáo được tạo tác từ trầm hương, sắp xếp theo ba phần nội dung chính:

Phần một: Trầm cảnh – tinh hoa đất trời.

Phần hai: Mỹ nghệ trầm hương.

Phần ba: Trầm hương – từ linh mộc đến đời sống.

Thông qua triển lãm, ban tổ chức mong muốn mang đến cho công chúng một không gian trải nghiệm sinh động, nơi trầm hương không chỉ được cảm nhận bằng thị giác và khứu giác, mà còn được nhìn nhận như một di sản văn hóa gắn bó mật thiết với con người và vùng đất xứ Quảng.

Trầm hương xứ Quảng từ lâu đã nổi danh là một trong những sản vật quý giá bậc nhất của dải đất miền Trung. Sinh trưởng tự nhiên trong những cánh rừng già vùng núi Trà My, Tiên Phước, trầm hương được hình thành từ sự cộng hưởng đặc biệt giữa khí hậu khắc nghiệt và quá trình tự chữa lành của cây dó bầu qua nhiều năm tháng.

Mỗi thớ trầm là kết tinh kỳ diệu của thiên nhiên và thời gian, mang hương thơm thanh khiết, giá trị cao trong y học cổ truyền, phong thủy cũng như đời sống tâm linh của người Việt.

Với người Quảng, trầm hương được xem là lộc trời ban, là linh mộc mang ý nghĩa may mắn, bình an và thịnh vượng. Nghề tìm trầm từng là hành trình gian nan, gắn liền với núi rừng hiểm trở và những câu chuyện huyền thoại đầy màu sắc dân gian.

Trải qua thời gian, trầm hương xứ Quảng không chỉ là sản vật quý hiếm mà còn trở thành biểu tượng văn hóa, góp phần tạo nên bản sắc riêng cho vùng đất giàu truyền thống.

Hàng trăm mẫu trầm hương tự nhiên được trưng bày.

Trầm cảnh tự nhiên được thiên nhiên tạo tác.

Khối trầm hương tự nhiên được chế tác thành tượng Quán Thế Âm.

Trong ảnh là trầm hương tốc bông, một dạng trầm hương hình thành trên cây dó bầu. Trong đó, tinh dầu trầm kết tụ không đều, tạo thành các mảng loang, đốm hoặc vân bông trên bề mặt gỗ. Đây là loại trầm có hàm lượng tinh dầu ở mức trung bình, dễ nhận biết và được sử dụng khá phổ biến trong chế tác trang sức, mỹ nghệ.

Còn đây là trầm hương tốc kiến, một dạng trầm hương hình thành trên cây dó bầu trồng. Trong đó, quá trình tạo trầm có sự tác động của côn trùng (kiến, mối hoặc sâu). Khi côn trùng xâm nhập làm tổ hoặc cắn phá thân cây, cây dó bầu tiết nhựa để tự bảo vệ, lâu dần hình thành tinh dầu trầm tại các điểm tổn thương đó.

Quạt xếp được chế tác công phu từ trầm hương.

Các sản phẩm trầm hương mỹ nghệ.

Nhiều mẫu vòng đeo tay, dây đồng hồ được làm từ trầm hương.