Hà Tĩnh: Hàng chục ngàn cây trầm hương gãy đổ, bật gốc sau bão số 5 27/08/2025 15:11

(PLO)- Người dân cùng chính quyền địa phương tại Hà Tĩnh đang khẩn trương ứng cứu các cây trầm hương để giảm thiệt hại sau bão số 5.

Ngày 27-8, UBND xã Phúc Trạch (tỉnh Hà Tĩnh) thông tin các loại cây trồng, lúa, hoa màu trên địa bàn xã thiệt hại khá nặng sau bão số 5.

Trong đó, có hơn 3.500 cây trầm hương bị gãy đổ, khoảng 20.000 cây trầm nghiêng ngã, bật gốc có thể cứu được.

Người dân và địa phương cố gắng khắc phục hậu quả sau bão số 5.

Theo UBND xã Phúc Trạch, ước tính số gốc trầm này thiệt hại khoảng 6 tỉ đồng.

Ngoài ra, trên địa bàn xã còn có gần 100 ha lúa và hoa màu bị ngã đổ. Riêng bưởi Phúc Trạch bị bật hơn 200 gốc.

Bão số 5 cũng đã làm ít nhất bảy cây cầu, cống bị xói lở, hư hỏng nặng, chính quyền buộc phải cắm biển cấm lưu thông để đảm bảo an toàn.

Hàng chục ngàn cây trầm hương bị hư hại do bão số 5 gây ra.

Nhiều gốc cây lớn bị bẻ gãy.