Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn-Túy Loan, 12 mắc kẹt trong ô tô 12/09/2025 07:52

(PLO)- Vụ tai nạn liên hoàn giữa xe khách và hai xe tải trên cao tốc La Sơn-Túy Loan làm nhiều người mắc kẹt

Sáng 12-9, Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng thông tin, tối 11-9, tại Km42+600 trên cao tốc La Sơn – Túy Loan (đoạn qua hầm Mũi Trâu) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe khách 17H-01833 và hai xe tải 89C-18032, 73C-16120.

Vụ tai nạn khiến nhiều hành khách bị thương, mắc kẹt bên trong. Tài xế xe khách cũng bị mắc kẹt trong cabin biến dạng.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc La Sơn-Túy Loan. Ảnh: CS PCC.

Ngay khi nhận được tin báo từ Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động một xe CNCH, một xe chữa cháy thuộc Đội CC và CNCH Khu vực 6 cùng Tổ CC và CNCH đặc biệt tinh nhuệ khẩn trương đến hiện trường.

Chỉ huy CNCH đã chỉ đạo phá cửa kính, tổ chức đưa 11 nạn nhân ra ngoài an toàn. Đồng thời triển khai phun nước phòng ngừa cháy nổ do lượng nhiên liệu rò rỉ trên mặt đường.

Riêng tài xế xe khách bị kẹt cứng trong cabin. Đến 22 giờ 10 cùng ngày, sau gần 2 giờ nỗ lực, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã giải cứu thành công, bàn giao cho lực lượng y tế tiếp tục chăm sóc.

Công an TP Đà Nẵng đã có mặt điều tiết giao thông.

Vụ việc khiến cao tốc La Sơn – Túy Loan kẹt xe trong thời gian dài.