Hơn 1.654 tỉ đồng nối thông đường vành đai phía Tây với cao tốc La Sơn – Túy Loan 06/10/2025 17:57

(PLO)- Đà Nẵng đầu tư hơn 1.654 tỉ đồng làm dự án đường nối thông đường vành đai phía Tây với cao tốc La Sơn – Túy Loan, phía sau Khu Công nghệ cao.

Ngày 6-10, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết Phó Chủ tịch UBND TP Lê Quang Nam vừa ký quyết định phê duyệt dự án Tuyến đường kết nối đường vành đai phía Tây đến cao tốc La Sơn – Túy Loan (phía sau Khu Công nghệ cao) tại xã Bà Nà và phường Liên Chiểu.

Cao tốc La Sơn – Túy Loan đoạn qua Khu Công nghệ cao Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Tuyến đường này sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới các trục giao thông chính theo đồ án quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Đồng thời hoàn chỉnh tuyến vành đai chất lượng cao về phía Nam và phía Tây của TP để phục vụ việc đi lại trong nội thị, liên đô thị và kết nối các khu kinh tế trọng điểm của Đà Nẵng.

Dự án cũng kết nối Khu Công nghệ thông tin tập trung, Khu Công nghệ cao, Khu công nghiệp Hòa Ninh… với các trục giao thông của TP, đáp ứng nhu cầu vận tải trong tương lai. Đặc biệt là vận chuyển luồng hàng hóa từ cảng Liên Chiểu về phía Nam, phía Tây TP và ngược lại.

Tại đây sẽ hình thành tuyến tránh Quốc lộ 1 qua khu vực nội thị của TP thay thế cho tuyến tránh Nam hầm Hải Vân đoạn Hòa Liên – Túy Loan đã được nâng cấp, mở rộng thành đường cao tốc. Qua đó giảm tải cho các trục trung tâm thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Về quy mô đầu tư xây dựng, cấp đường là đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 60 km/h, bề rộng nền đường 29 m. Công trình có một nút giao cùng mức với đường vành đai phía Tây, thiết kế ngã ba dạng kênh hóa, tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu.

Nút giao với đường tránh Nam hầm Hải Vân thiết kế dạng nút giao khác mức liên thông gồm hai tầng: Tầng cầu vượt xây dựng cầu bốn làn xe hướng đường tránh Nam hầm Hải Vân đi Vành đai phía Tây và tầng mặt đất thiết kế nút giao cùng mức dạng vòng xuyến, bán kính 40 m.

Lượng đất thừa sau khi điều phối đắp lại cho công trình sẽ được sử dụng làm nguồn đất đắp cho dự án khu tái định cư số 2 phục vụ giải tỏa cao tốc Hòa Liên – Túy Loan.