Trên công trường dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên lên 4 làn xe

(PLO)- Sau hơn 3 năm khai thác với quy mô 2 làn xe, "điểm nghẽn" trên cao tốc Bắc - Nam là đoạn La Sơn - Hòa Liên đang được khẩn trương mở rộng lên 4 làn xe hoàn chỉnh.
Trên công trường dài 65km nối liền TP Huế và Đà Nẵng, hàng trăm công nhân, kỹ sư cùng máy móc hạng nặng đang "vượt nắng, thắng mưa" thi công 3 ca, 4 kíp để dự án sớm về đích, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông và thúc đẩy
kinh tế khu vực. Tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên dài 65km được đưa vào khai thác từ tháng 4-2022 với quy mô 2 làn xe. Tuyến đường giúp giảm tải đáng kể cho Quốc lộ 1A nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông do mặt đường hẹp, không có dải phân cách cứng. Ngày 29-5-2025, dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên chính thức được khởi công với tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỉ đồng, mục tiêu mở rộng mặt đường lên 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 22m. Ngay sau lễ khởi công, các nhà thầu đã huy động tối đa máy móc, thiết bị và nhân lực, nhanh chóng bắt tay vào thi công trên toàn tuyến, biến khu vực thành một đại công trường hối hả. Công tác giải phóng mặt bằng đã được hoàn tất trên toàn tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công triển khai đồng loạt các hạng mục đào, đắp nền đường. Trên toàn tuyến, các nhà thầu huy động 35 mũi thi công với gần 600 nhân công và hơn 200 phương tiện, thiết bị. Không khí lao động khẩn trương, chạy đua với thời gian để đảm bảo tiến độ. Hạng mục xây dựng 50 cây cầu trên tuyến đang được đẩy nhanh. Tại các bãi đúc chuyên dụng, công nhân miệt mài gia công cốt thép, chuẩn bị cho công đoạn đúc hàng loạt dầm cầu Super T. Bất chấp thời tiết nắng nóng gay gắt của miền Trung, những người thợ cầu đường vẫn bám trụ công trường. Thi công trong điều kiện vừa khai thác vừa đảm bảo giao thông là một thách thức lớn. Các đơn vị luôn bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, cọc tiêu và người hướng dẫn để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ông Hoàng Trọng Quang, kỹ sư giám sát thi công cho biết, việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động và chất lượng kỹ thuật được đặt lên hàng đầu, mọi công đoạn đều được kiểm tra chặt chẽ. Tính đến cuối tháng 7-2025, nhiều hạng mục quan trọng đã có những chuyển biến rõ rệt. Một số cầu lớn trên tuyến đã hoàn thành cọc khoan nhồi và đang bước vào giai đoạn thi công bệ, thân trụ. Các công nhân khẩn trương thi công dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên. Nguồn cung vật liệu xây dựng như đá, cát, đất đắp là yếu tố then chốt quyết định tiến độ dự án. Chủ đầu tư đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đảm bảo nguồn cung ổn định, đặc biệt là vật liệu đá. Dự án khi hoàn thành không chỉ nâng cao năng lực khai thác, giảm thiểu tai nạn giao thông mà còn tăng cường kết nối, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho cả khu vực miền Trung, đáp ứng sự kỳ vọng của người dân.