Hàng ngàn mét khối đất đá đổ ập xuống cao tốc La Sơn - Hòa Liên 28/10/2025 14:01

(PLO)- Khoảng 2.000 m 3 đất đá từ taluy dương đổ ập xuống cao tốc La Sơn - Hòa Liên, tràn lấp cả mặt đường.

Sáng 28-10, tại Km42 trên tuyến cao tốc La Sơn – Hòa Liên (TP Đà Nẵng) xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Hàng ngàn mét khối đất đá đổ ập xuống tràn lấp mặt đường, trong khi mưa lớn vẫn tiếp diễn.

2.000 m3 đất đá đổ ập xuống cao tốc. Ảnh: CĐT

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư dự án) đã phối hợp với Khu Quản lý đường bộ III triển khai lực lượng tiếp cận. Tại hiện trường, có khoảng 2.000 m3 đất đá sạt trượt.

Nhiều xe cơ giới được huy động đến hiện trường triển khai hót dọn. Ảnh: CĐT

Máy móc thiết bị đã được điều đến điểm sạt lở triển khai hót dọn, hiện đã xong một làn xe. Dự kiến mất hai ngày mới hoàn tất việc dọn số đất đá sạt trượt.

Liên quan vết nứt dài xuất hiện trên tuyến cao tốc đoạn qua phường Hải Vân (TP Đà Nẵng), chủ đầu tư dự án đã cho tư vấn kiểm tra, khảo sát để có đánh giá toàn diện nhằm lên phương án khắc phục.

Đoạn đường tỉnh 601 ngay bên dưới khu vực này cũng bị sạt lở xuống bờ sông. Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng đã rào chắn hai bên đường, không cho phương tiện qua lại.

Đường tỉnh 601 bị sạt lở, hiện đơn vị quản lý cầu đường đã rào chắn không cho xe cộ di chuyển. Ảnh: SXD

Đơn vị quản lý cầu đường đã cho đổ hai xe đá xuống vị trí bị sạt lở. Tuy nhiên, ghi nhận trưa nay vị trí này tiếp tục có nguy cơ sạt lở thêm nên công nhân tạm rút lui để đảm bảo an toàn.