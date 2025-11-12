Đang lách xe cẩu thì bị xe tải húc đuôi, cao tốc La Sơn – Hòa Liên tắc nghẽn 12/11/2025 15:29

(PLO)- Trên cao tốc La Sơn – Hòa Liên, một xe tải di chuyển lách qua xe cẩu thì bị một xe tải khác húc đuôi khiến giao thông ách tắc.

Ngày 12-11, Khu Quản lý đường bộ III cho biết trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên (nối TP Huế và TP Đà Nẵng) vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tải khiến tuyến đường bị ách tắc.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: PV

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 45 cùng ngày, xe tải biển số 89H - 038… chạy trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên theo hướng Bắc - Nam. Khi đến vị trí cầu km40+768 (thuộc địa phận TP Đà Nẵng), xe tải này đi chậm lại để lách xe cẩu đang thi công cầu trên tuyến.

Cùng lúc, xe tải biển số 95C - 088… chạy cùng chiều phía sau không phanh kịp nên đâm vào đuôi xe tải 89H - 038… Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến hai phương tiện hư hỏng nặng. Giao thông trên tuyến bị ách tắc hoàn toàn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, điều xe cẩu đến cứu hộ xe bị tai nạn. Đến khoảng 13 giờ 15, xe gặp nạn được dời khỏi hiện trường, tuyến La Sơn - Hòa Liên thông xe trở lại.

Theo Khu quản lý đường bộ III, thời điểm xảy ra tai nạn, mặt đường cao tốc ướt, phương tiện lưu thông một chiều. Đoạn đường này đang được thi công nâng cấp, mở rộng lên quy mô bốn làn xe.

Trước đó, Ban quản lý dự án Hồ Chí Minh đã có thông báo phương án tổ chức giao thông tạm thời trên tuyến cao tốc này như sau:

Các đoạn km50+700 - km50+800, km41+450 - km41+550 và km42+700 - km42+800: Trước mắt tổ chức thông tuyến 1 làn, bố trí lực lượng điều tiết giao thông thường trực 24/24 giờ; theo dõi từ ngày 10 đến 20-11. Sau thời gian này, nếu đánh giá đủ điều kiện an toàn, sẽ tổ chức thông tuyến 2 làn xe.

Điều tiết, phân luồng: Cấm các loại xe khách, xe tải trên sáu trục lưu thông trên tuyến. Thời điểm thực hiện bắt đầu từ 6 giờ 00 ngày 10-11 đến 6 giờ 00 ngày 20-11 và chỉ cho các phương tiện lưu thông trên tuyến từ 5 giờ 00 đến 17 giờ 00 hàng ngày.

Sau 10 ngày sẽ đánh giá và có phương án thông xe bình thường.

Bổ sung biển báo cấm, biển chỉ dẫn tại các nút giao và các tuyến đường kết nối từ quốc lộ 1 lên dự án, theo phương án phân luồng giao thông nêu trên.