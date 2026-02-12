Khởi tố vụ buôn lậu thuốc lá điện tử trị giá hơn 9 tỉ đồng núp bóng hàng quá cảnh 12/02/2026 19:37

(PLO)- Cục Hải quan vừa khởi tố vụ buôn lậu thuốc lá điện tử hơn 9 tỉ đồng núp bóng hàng quá cảnh qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo, thu giữ hơn 65.000 thiết bị thuốc lá điện tử và 3.389 lọ tinh dầu.

Sau khi thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng chính thức thuộc danh mục hàng hóa bị cấm từ ngày 1-1-2025, Cục Hải quan đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát chặt mặt hàng này, trong đó tập trung vào hoạt động vận chuyển hàng hóa quá cảnh.

Điểm nhấn trong cao điểm đấu tranh giai đoạn 2025 - 2026 là vụ án buôn lậu quy mô lớn do Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) phát hiện, điều tra và khởi tố, với trị giá hàng hóa vi phạm trên 9 tỉ đồng.

Theo đó, ngày 10-2, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) đã ra Quyết định số 03/QĐ-ĐTCBL khởi tố vụ án buôn lậu đặc biệt nghiêm trọng và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Cơ quan Hải quan đã thu giữ số lượng lớn thuốc lá điện tử. Ảnh: MINH TRÚC

Trước đó, ngày 26-10-2025 và 28-10-2025, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 2 phối hợp Hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Chi cục Hải quan khu vực IX) kiểm tra 2 tờ khai vận chuyển độc lập của Công ty TNHH Hợp Mạnh, đăng ký quá cảnh hàng hóa từ cửa khẩu quốc tế Móng Cái về Cha Lo.

Qua kiểm tra hồ sơ và hàng hóa thực tế, lực lượng hải quan phát hiện doanh nghiệp lợi dụng loại hình quá cảnh để hợp thức hóa việc vận chuyển hàng vi phạm.

Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như khai sai số lượng, không khai báo đầy đủ hàng hóa, tự lập hóa đơn và bảng kê, chèn ghép con dấu, chữ ký của doanh nghiệp phía Trung Quốc, khai gian tên hàng, chủng loại và trị giá nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Kết quả xác minh cho thấy hàng hóa không giao dịch theo hợp đồng thương mại hợp pháp mà được mua gom từ Trung Quốc qua các nhóm WeChat, sau đó vận chuyển qua Việt Nam để đưa sang Lào tiêu thụ.

Tang vật bị thu giữ gồm 65.357 thiết bị thuốc lá điện tử, 3.389 lọ tinh dầu. Ảnh: MINH TRÚC

Theo Cục Hải quan, tang vật bị thu giữ gồm số lượng lớn hàng cấm và hàng vi phạm sở hữu trí tuệ: 65.357 thiết bị thuốc lá điện tử, 3.389 lọ tinh dầu, cùng 360 sản phẩm ba lô, giày thể thao giả mạo nhãn hiệu Nike và Adidas. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm lên tới trên 9 tỉ đồng.

Vụ việc trên là minh chứng điển hình cho tình trạng lợi dụng chính sách thông thoáng về hàng quá cảnh để buôn lậu thuốc lá điện tử - mặt hàng tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe cộng đồng.

Cục Hải quan đã ra quyết định khởi tố vụ buôn lậu thuốc lá điện tử trị giá hơn 9 tỉ đồng.

Thực tế, tình hình buôn lậu mặt hàng này diễn biến hết sức phức tạp. Chỉ riêng năm 2025, lực lượng Hải quan đã thu giữ 376.577 sản phẩm thuốc lá điện tử. Lũy kế giai đoạn 2023-2025, con số này lên tới 614.608 sản phẩm.

Trước đó, tại cửa khẩu Hữu Nghị, lực lượng Hải quan cũng liên tiếp bắt giữ các vụ việc quy mô lớn. Cụ thể, tháng 11-2025 phát hiện hơn 174.000 lọ tinh dầu và gần 6.000 thiết bị thuốc lá điện tử bị trà trộn trong hàng quá cảnh. Tháng 12-2024, một lô hàng khác với hơn 50.000 sản phẩm cũng bị bắt giữ.

Trước tình hình trên, Cục Hải quan khẳng định sẽ tiếp tục siết chặt quản lý đối với loại hình quá cảnh và thương mại điện tử xuyên biên giới. Trong thời gian tới, cơ quan Hải quan sẽ tăng cường phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng và Quản lý thị trường để kịp thời triệt phá các đường dây buôn lậu, bảo vệ lợi ích quốc gia và sức khỏe người tiêu dùng.