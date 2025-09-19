Ông Trump muốn thỏa thuận với Taliban để lấy lại căn cứ không quân Bagram 19/09/2025 08:01

(PLO)- Tổng thống Trump nói rằng ông muốn lấy lại căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan trong bối cảnh đang có những biến chuyển đáng chú ý trong quan hệ giữa Taliban và Washington.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 18-9 cùng Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Chequers (Anh), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang đặt mục tiêu giành lại quyền kiểm soát Căn cứ Không quân Bagram ở Afghanistan, theo tờ The Hill.

“Chúng tôi đã trao nó cho họ [chính quyền Taliban] mà chẳng được gì cả. Chúng tôi đang cố lấy lại nó. Đây có thể coi là một tin nóng: chúng tôi đang cố lấy lại căn cứ vì họ cần những thứ từ chúng tôi” - ông Trump nói tại buổi họp báo.

Tổng thống Trump không nói rõ về kế hoạch lấy lại căn cứ này cũng như “những thứ” mà chính quyền Taliban cần từ Mỹ là gì.

Máy bay vận tải của Mỹ hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Bagram (Afghanistan) tháng 7-2021. Ảnh: AFP

Đài CNN dẫn 3 nguồn tin am hiểu vấn đề rằng từ tháng 3, Tổng thống Trump đã âm thầm thúc giục các quan chức an ninh quốc gia tìm cách lấy lại Căn cứ Không quân Bagram.

Các nguồn tin cho biết thêm rằng ông Trump và các quan chức an ninh quốc gia cấp cao tin rằng căn cứ là cần thiết để Washington tiếp cận hoạt động khai thác đất hiếm và mỏ ở Afghanistan, chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và có thể là nền tảng để mở lại cơ sở ngoại giao với Afghanistan.

Tuy nhiên, một quan chức Mỹ đề nghị không nêu tên nói với hãng tin Reuters rằng chính quyền Tổng thống Trump sẽ phải cần tới hàng chục nghìn quân và một nguồn lực khổng lồ để có thể giữ vững và tái thiết căn cứ nếu lấy lại được quyền kiểm soát.

Trong khi đó, theo thỏa thuận mà Tổng thống Trump đã thiết lập với chính quyền Taliban tháng 2-2020, Mỹ sẽ phải rút toàn bộ quân đội khỏi Afghanistan.

Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố về ý định lấy lại Căn cứ Không quân Bagram trong bối cảnh đang có những biến chuyển đáng chú ý trong quan hệ giữa Taliban và Washington.

Trước đó, chính quyền Taliban ở Afghanistan hôm 13-9 đã tiếp đón đặc phái viên Mỹ phụ trách giải quyết vấn đề con tin Adam Boehler và cựu đặc phái viên Mỹ về Afghanistan - ông Zalmay Khalilzad, theo kênh Al Jazeera.

Cơ quan đối ngoại của chính quyền Taliban cho biết hai bên nhất trí sẽ tiếp tục đàm phán trong tương lai, “đặc biệt liên quan những công dân bị giam giữ ở quốc gia của nhau”.

Nằm ở phía bắc thủ đô Kabul của Afghanistan, Căn cứ Không quân Bagram là căn cứ quân sự lớn nhất và là trung tâm sức mạnh quân sự của Mỹ tại nước này trong gần 2 thập niên.

Tuy nhiên, quyền kiểm soát căn cứ đã nằm trong tay của lực lượng Taliban, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt đầu quá trình rút quân khỏi Afghanistan và những người lính Mỹ cuối cùng rời khỏi căn cứ này vào tháng 7-2021.

Ông Trump trước đây đã nhiều lần chỉ trích quyết định rút quân khỏi căn cứ quân sự quan trọng này.