Thượng đỉnh Trump-Starmer: Ký thỏa thuận công nghệ và năng lượng quy mô lớn 19/09/2025 07:26

(PLO)- Hội nghị thượng đỉnh Trump-Starmer ở London là hoạt động cuối của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Anh.

Ngày 18-9 tại London trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Anh, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp thượng đỉnh với Thủ tướng Anh Keir Starmer. Hai lãnh đạo đã thể hiện lập trường thống nhất trên nhiều vấn đề, nhấn mạnh quan hệ đồng minh bền chặt giữa hai nước, bất chấp những căng thẳng gần đây.

Trong lịch trình ngày 18-9, ông Trump đã đến thăm dinh thự Chequers (dinh thự nông thôn của thủ tướng Anh, vùng Buckinghamshire).

Màn nhảy dù đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại dinh thự Chequers. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

(Từ trái sang) Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Anh Keir Starmer và phu nhân Victoria Starmer đã cùng theo dõi màn trình diễn nhảy dù từ khuôn viên dinh thự. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ký thỏa thuận công nghệ và năng lượng



Tại dinh thự Chequers, hai nhà lãnh đạo đã ký kết thỏa thuận quy mô lớn tăng cường hợp tác về trí tuệ nhân tạo, máy tính lượng tử và năng lượng hạt nhân.

Trong lễ ký kết có sự tham dự của nhiều CEO công nghệ Mỹ.



“Đây là gói đầu tư lớn nhất trong lịch sử nước Anh từ trước đến nay, vượt xa mọi tiền lệ” - Thủ tướng Starmer khẳng định nhấn mạnh, đồng thời nói rằng ông và Tổng thống Trump là “những nhà lãnh đạo thực sự quý mến nhau”.

Ông Trump và ông Starmer tại buổi tiếp các doanh nhân ở Chequers sau khi ký thỏa thuận hợp tác công nghệ. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Tổng thống Trump gọi đây là một thỏa thuận “rất lớn”, đồng thời khẳng định quan hệ Mỹ - Anh là “một mối quan hệ không thể phá vỡ, bất kể hôm nay chúng ta làm gì”.

Theo hãng tin AFP, thỏa thuận này nối tiếp cam kết đầu tư 150 tỉ bảng Anh (205 tỉ USD) vào Anh từ các tập đoàn Mỹ như Microsoft, Google và Blackstone.

Sau đó hai nhà lãnh đạo tổ chức hội đàm trong phòng kín, hai bên không ra tuyên bố chung. Theo nguồn tin của tờ The New York Times, trong cuộc gặp song phương, ông Starmer đã nêu ra những vấn đề mà hai chính phủ có lập trường khác biệt, gồm cuộc chiến ở Ukraine và khủng hoảng nhân đạo tại Gaza.

Sau đó, hai nhà lãnh đạo có buổi họp báo chung. Dưới đây là một số điểm chính từ họp báo sau hội nghị thượng đỉnh Trump-Starmer:

Hai bên ca ngợi quan hệ Mỹ-Anh

Trong lời phát biểu mở đầu, Thủ tướng Starmer ca ngợi mối quan hệ lịch sử giữa Anh và Mỹ, đồng thời nhấn mạnh hai nước “sẵn sàng cùng nhau định hình thế kỷ này”.

Thủ tướng Anh Keir Starmer (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) họp báo ngày 18-9. Ảnh: AFP

“Chúng tôi đã làm mới quan hệ đặc biệt cho một kỷ nguyên mới” - ông Starmer nói.

“Vương quốc Anh và Mỹ sát cánh như những đối tác hàng đầu trong quốc phòng, thương mại; với thỏa thuận mang tính đột phá hồi tháng 5 và thỏa thuận vừa ký chiều nay, chúng tôi khẳng định vị thế đối tác số một trong khoa học và công nghệ, sẵn sàng cùng nhau định hình thế kỷ này” - Thủ tướng Anh nhấn mạnh.

Thủ tướng Anh nhấn mạnh cam kết chung của Anh và Mỹ trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các xung đột toàn cầu.

“Chúng ta đoàn kết trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, đồng thời cũng đoàn kết trong nỗ lực vì hòa bình” - ông Starmer phát biểu trước đông đảo phóng viên, đồng thời dẫn chứng Gaza và Ukraine như hai cuộc xung đột mà Anh và Mỹ đang cùng quyết tâm chấm dứt.

Ông Trump và ông Starmer tại dinh thự Chequers. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ông Trump nói ông Putin đã “làm ông thất vọng”

Ông Trump thừa nhận việc giải quyết xung đột Nga - Ukraine khó khăn hơn nhiều so với dự tính, đồng thời bày tỏ sự thất vọng với Tổng thống Nga Vladimir Putin.



“Tôi từng nghĩ việc này dễ nhất vì mối quan hệ của tôi với ông Putin, nhưng ông ấy đã làm tôi thất vọng. Thật sự thất vọng” - ông Trump nói.

Ông Starmer nhấn mạnh rằng Anh đang dẫn dắt một “liên minh các nước thiện chí” nhằm hỗ trợ Ukraine đối phó chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.



“Chúng tôi đã bàn cách củng cố phòng thủ, tăng cường hỗ trợ Ukraine và gây áp lực mạnh mẽ hơn để buộc ông Putin chấp nhận một thỏa thuận hòa bình bền vững" - vị Thủ tướng Anh nói.

Thủ tướng Anh Keir Starmer (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) họp báo ngày 18-9. Ảnh: Neil Hall/EPA

Cuộc chiến ở Gaza

Đề cập cuộc chiến ở Gaza, ông Trump nhiều lần nhắc lại vụ tấn công của lực lượng Hamas ngày 7-10-2023, gọi đây là “một trong những ngày tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại”.

Tổng thống Trump cho biết một trong số “ít bất đồng” của ông với Thủ tướng Starmer là việc Anh cam kết công nhận Nhà nước Palestine. Tuy nhiên, chủ nhân Nhà Trắng vẫn tán thưởng khi ông Starmer lên án Hamas, thậm chí vỗ vai ông Starmer ngay trên bục phát biểu.

Cả hai nhà lãnh đạo đều không chỉ trích chính sách của Israel đối với người Palestine.

Ông Trump tiếp tục khẳng định “hòa bình ở Gaza sắp đến gần”: “Chúng tôi đang làm việc rất tích cực về vấn đề Israel và Gaza. Mọi chuyện phức tạp, nhưng rồi sẽ xong, và sẽ xong theo cách đúng đắn".

Ông Trump ca ngợi NATO

Từng bị xem là hoài nghi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), lần này ông Trump bất ngờ khen ngợi liên minh quân sự này và Tổng thư ký của khối là ông Mark Rutte vì nỗ lực tăng chi tiêu quốc phòng.

“Tôi muốn cảm ơn NATO và người đứng đầu tuyệt vời của NATO - ông Mark Rutte vì những gì họ đã làm” - ông Trump nói, đồng thời hoan nghênh việc các nước cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP.

“NATO đang chi trả đầy đủ cho các loại vũ khí mà chúng tôi gửi. Chúng tôi đang làm rất tốt để họ có thứ họ cần” - ông Trump nhấn mạnh.

Thủ tướng Anh Keir Starmer (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong hội nghị thượng đỉnh tại Anh. Ảnh: AFP

Tín hiệu muốn trở lại căn cứ Bagram (Afghanistan)

Ông Trump tiếp tục chỉ trích việc rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan năm 2021 dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tuy nhiên, lần này nhà lãnh đạo Mỹ úp mở khả năng đạt thỏa thuận với Taliban để Mỹ tái sử dụng căn cứ không quân Bagram.

“Chúng tôi đang cố gắng lấy lại căn cứ đó. Đó có thể là một tin mới. Họ cần nhiều thứ từ chúng tôi, và chúng tôi muốn căn cứ đó trở lại. Một lý do quan trọng là căn cứ này chỉ cách nơi Trung Quốc chế tạo vũ khí hạt nhân khoảng một giờ bay” - ông Trump nói.

Mỹ đến nay chưa công nhận chính quyền Taliban và vẫn áp đặt nhiều lệnh trừng phạt lên Afghanistan.