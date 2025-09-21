Ông Trump: Sẽ có hậu quả 'tồi tệ' nếu Taliban không giao căn cứ không quân Bagram 21/09/2025 08:45

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo hậu quả tồi tệ nếu chính quyền Taliban không giao lại căn cứ không quân Bagram, sau khi Afghanistan bác bỏ đề nghị này vài ngày trước đó.

Viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 20-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo “những điều tồi tệ sẽ xảy ra” nếu Afghanistan không giao lại quyền kiểm soát căn cứ không quân Bagram (trên lãnh thổ Afghanistan) cho Mỹ.

“Những điều tồi tệ sẽ xảy ra nếu Afghanistan không giao lại căn cứ không quân Bagram cho những người đã xây dựng nó, tức nước Mỹ” - ông Trump viết, nhưng không nêu chi tiết về các biện pháp sẽ tiến hành.

Phát ngôn này được đưa ra sau khi chính quyền Taliban bác bỏ khả năng cho phép Mỹ trở lại kiểm soát căn cứ, nhưng vẫn sẵn sàng đối thoại về hợp tác song phương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Trước đó, hôm 18-9, ông Zakir Jalaly - một quan chức ngoại giao cấp cao của Afghanistan - khẳng định người dân nước này từ chối việc quân đội Mỹ trở lại.

Ông Jalaly nhấn mạnh Kabul và Washington nên theo đuổi quan hệ kinh tế và chính trị dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau “mà không có sự hiện diện quân sự của Mỹ ở bất kỳ khu vực nào của Afghanistan".

Trung Quốc hôm 19-9 cũng lên tiếng về vấn đề này.

“Trung Quốc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Afghanistan. Tương lai của Afghanistan nên nằm trong tay người dân nước này. Kích động căng thẳng và đối đầu trong khu vực sẽ không được ủng hộ” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói.

Máy bay vận tải của Mỹ hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Bagram (Afghanistan) tháng 7-2021. Ảnh: AFP

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp báo ngày 18-9 cùng Thủ tướng Anh Keir Starmer tại dinh thự Chequers (Anh), ông Trump cho biết ông đang đặt mục tiêu giành lại quyền kiểm soát Căn cứ Không quân Bagram ở Afghanistan, theo tờ The Hill.

“Chúng tôi đã trao nó cho họ [chính quyền Taliban] mà chẳng được gì cả. Chúng tôi đang cố lấy lại nó. Đây có thể coi là một tin nóng: chúng tôi đang cố lấy lại căn cứ vì họ cần những thứ từ chúng tôi” - ông Trump nói tại buổi họp báo.

Tổng thống Trump không nói rõ về kế hoạch lấy lại căn cứ này cũng như “những thứ” mà chính quyền Taliban cần từ Mỹ là gì.

Ngoài ra, ông Trump trước đây cũng cáo buộc Trung Quốc đang sử dụng căn cứ, nhưng không đưa ra bằng chứng, trong khi Kabul bác bỏ cáo buộc này.