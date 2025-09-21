Chiến sự Nga - Ukraine 21-9: UAV Nga tấn công kho dầu Ukraine; NATO sắp họp vụ máy bay chiến đấu xâm nhập Estonia 21/09/2025 07:13

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine nóng với 79 cuộc giao tranh trong ngày; Ukraine trừng phạt hàng chục cá nhân, tổ chức liên quan Nga; Moscow nói Kiev mất 1.500 binh sĩ trong ngày.

Chiến sự Nga - Ukraine vẫn leo thang trên nhiều mặt trận của tiền tuyến.

UAV Nga tấn công kho dầu Ukraine

Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine rằng trong ngày 20-9 có 79 cuộc giao tranh dọc theo tuyến đầu.

Đáng chú ý, tại khu vực Novopavlivka, quân đội Ukraine đã thực hiện thành công các hoạt động tìm kiếm và tấn công, tiến được 3 km, tấn công một số lượng lớn bộ binh Nga và bắt nhiều người làm tù binh.

Lữ đoàn Cơ giới số 93 của Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: X

Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, Không quân Nga đã thực hiện 4 cuộc không kích, thả 5 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, Nga còn thực hiện 115 cuộc pháo kích, trong đó có một cuộc bằng hệ thống tên lửa phóng loạt.

. Truyền thông Nga đưa tin máy bay không người lái (UAV) Nga đã tấn công một kho dầu của Ukraine tại một cơ sở quân sự ở Bakhmach, tỉnh Chernihiv vào ngày 20-9.

Kênh Shot đã đăng tải một video về vụ tấn công, cho thấy cảnh lửa bùng phát từ kho hàng.

Shot đưa tin rằng UAV Gerans do Nga sản xuất, bản sao trực tiếp của UAV Shahed, đã tấn công kho chứa nhiên liệu được Ukraine sử dụng để cung cấp nhiên liệu cho các đơn vị cơ giới ở tỉnh Sumy.

Quân đội Ukraine vẫn chưa bình luận về cuộc tấn công và không có thông tin nào về mức độ thiệt hại.

Người đứng đầu Cơ quan quản lý quân sự TP Chernihiv - ông Dmytro Bryzynsky đã cảnh báo trước đó về một cuộc tấn công vào khu vực này.

Ông Bryzynsky cho biết thêm rằng cơ sở hạ tầng giao thông chưa được xác định đã bị hư hại trong cuộc không kích, nhưng không đề cập đến vụ cháy tại kho dầu.

Ukrzaliznytsia, cơ quan quản lý đường sắt của Ukraine, cho biết một số chuyến tàu bị chậm trễ do vụ tấn công.

Ukraine trừng phạt hàng chục cá nhân, tổ chức liên quan Nga

Ngày 20-9, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã ban hành sắc lệnh trừng phạt đối với 83 cá nhân và 13 tổ chức với cáo buộc phát tán tuyên truyền của Nga, cũng như những người khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh trên các vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga tuyên bố sáp nhập, theo tờ Kyiv Independent.

Ông Zelensky cho biết ông đã áp đặt ba gói trừng phạt riêng biệt, nhắm vào công dân Ukraine, Nga và Moldova.

Trong số những mục tiêu của lệnh trừng phạt có ông Andrei Kikot, Thứ trưởng Bộ Nội vụ thứ nhất của Nga, nhà tuyên truyền Ekaterina Mizulina và Aleksandr Dyukov cùng nhiều nhân vật nổi tiếng khác.

Các lệnh trừng phạt cũng nhắm vào 11 công dân Moldova mà ông Zelensky cho biết đang cố gắng “gây bất ổn cho Moldova vì lợi ích của Nga”.

Cũng theo Tổng thống Zelensky, nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin từ chối đồng ý gặp mặt, Mỹ nên tăng cường áp lực trừng phạt đối với Nga.

“Chúng tôi dự kiến ​​sẽ có các biện pháp trừng phạt nếu không có cuộc gặp nào giữa các nhà lãnh đạo diễn ra, hoặc không có thỏa thuận ngừng bắn nào được ký kết. Tất cả phụ thuộc vào thiện chí của các bên. Nếu chiến tranh tiếp diễn và không có bước tiến nào hướng tới hòa bình, chúng tôi dự kiến ​​sẽ có các biện pháp trừng phạt” - ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý rằng ông sẽ nêu vấn đề này trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần tới.

“Tổng thống Trump mong đợi hành động mạnh mẽ từ châu Âu. Chúng tôi ủng hộ ý tưởng toàn bộ châu Âu áp đặt các lệnh trừng phạt và thắt chặt chính sách thuế quan đối với các quốc gia mua tài nguyên năng lượng của Nga” - ông Zelensky nói thêm.

Ông Zelensky tin rằng ông Trump có khả năng gây ảnh hưởng đáng kể đến một số chính phủ châu Âu vẫn tiếp tục mua dầu từ Nga.

“Ukraine đang hợp tác với các nước châu Âu để khuyến khích họ ngày càng từ chối các nguồn tài nguyên năng lượng của Nga. Nhưng việc đảm bảo điều này là một quá trình rất khó khăn. Tôi tin rằng,nếu Tổng thống Trump thực hiện các bước đi nghiêm túc, ông ấy sẽ thúc đẩy một số nước châu Âu đang tham gia vào nền kinh tế năng lượng với Nga” - theo ông Zelensky.

Nga chưa bình luận về phát ngôn của tổng thống Ukraine.

NATO sắp thảo luận vụ máy bay chiến đấu xâm phạm không phận Estonia

Trong tuần sau, các nước NATO sẽ thảo luận về vụ Estonia báo cáo về máy bay chiến đấu Nga xâm phạm không phận, hãng thông tấn DPA ngày 10-9 dẫn lời một quan chức NATO.

Theo quan chức này cho biết các cuộc tham vấn sẽ được tổ chức theo Điều 4 của NATO nhưng không nêu ngày cụ thể.

Máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga. Ảnh: NATIONAL INTEREST

Trước đó, Thủ tướng Estonia Kristen Michal cho biết nước này đã yêu cầu tham vấn với các thành viên NATO theo Điều 4 liên quan đến cáo buộc máy bay chiến đấu Nga vi phạm không phận Estonia.

Estonia nói rằng vào sáng 19 -9, ba máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga đã xâm phạm không phận Estonia.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết ba máy bay MiG-31 của Nga đã thực hiện chuyến bay theo lịch trình từ Karelia đến vùng Kaliningrad.

Theo bộ này, chuyến bay của Nga tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận, không xâm phạm biên giới của các quốc gia khác.

Nga: Ukraine mất 1.500 binh sĩ trong ngày

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã mất khoảng 1.500 binh sĩ và ba xe tăng ở mọi khu trong ngày 20-9, theo hãng thông tấn TASS.

Theo bộ này, nhóm tác chiến Bắc của Nga đã gây tổn thất cho Ukraine 190 binh sĩ, nhóm tác chiến Tây loại khỏi vòng chiến hơn 230 quân Ukraine, nhóm tác chiến Nam tấn công 185 binh sĩ đối phương, nhóm tác chiến Trung tâm gây thiệt hại cho Ukraine 525 binh sĩ, nhóm tác chiến Đông loại bỏ 325 binh sĩ và nhóm tác chiến Dnepr loại bỏ 50 binh sĩ Ukraine khỏi vòng chiến.

Ngoài ra, quân đội Ukraine cũng mất ba xe tăng và 11 khẩu pháo.

Ukraine chưa bình luận về tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.