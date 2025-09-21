The Washington Post: Ông Trump chặn gói viện trợ quân sự cho Đài Loan 21/09/2025 07:25

Tờ The Washington Post ngày 19-9 dẫn nguồn thạo tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối phê duyệt hơn 400 triệu USD viện trợ quân sự cho Đài Loan trong mùa hè này, khi ông cố gắng đàm phán một thỏa thuận thương mại và khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Quyết định này, có thể vẫn bị đảo ngược, đánh dấu một sự thay đổi lớn trong chính sách của Mỹ đối với Đài Loan - hòn đảo mà Trung Quốc coi là lãnh thổ của họ, theo các nguồn tin đề nghị không tiết lộ danh tính vì tính chất nhạy cảm của vấn đề.

Hai nguồn tin cho biết gói viện trợ trị giá hơn 400 triệu USD này “sát thương hơn” so với các gói hỗ trợ trước đây dành cho Đài Loan, bao gồm đạn dược và máy bay không người lái (UAV) tự hành.

Tiêm kích F-16V của Đài Loan trong một cuộc tập trận quân sự tại huyện Chiayi trên hòn đảo hồi năm 2022. Ảnh: I-Hwa Cheng/ Bloomberg

Một quan chức Nhà Trắng nói với The Washington Post rằng quyết định về gói viện trợ này vẫn chưa được chính thức hoàn tất.

Nhà Trắng, Bộ Quốc phòng Mỹ chưa có bình luận chính thức về thông tin trên.

Cơ quan đối ngoại Đài Loan không bình luận trực tiếp về thông tin trên, chỉ nhấn mạnh rằng Đài Loan và Mỹ “có hợp tác chặt chẽ về nhiều vấn đề, bao gồm cả an ninh, và sự hợp tác này vẫn đang tiếp diễn”.

“Mỹ từ lâu đã hỗ trợ Đài Loan trong việc củng cố năng lực phòng thủ. Là một thành viên có trách nhiệm trong khu vực, Đài Loan quyết tâm và sẽ tiếp tục tăng cường khả năng tự vệ, hợp tác với Mỹ và các nước đồng minh thân thiện, cùng nhau răn đe hành động gây hấn và đảm bảo hòa bình, ổn định khu vực” - Cơ quan đối ngoại Đài Loan cho hay.

Quân đội Mỹ từ lâu đã cam kết hỗ trợ phòng thủ cho Đài Loan, khi phía Trung Quốc liên tục tăng cường lực lượng và tổ chức các cuộc diễn tập quy mô xung quanh hòn đảo.

Quốc hội Mỹ cấp cho chính quyền 1 tỉ USD mỗi năm để viện trợ an ninh cho Đài Loan, khoản này thường được làm mới vào cuối năm tài khóa vào tháng 9. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê duyệt một gói trị giá 571 triệu USD ngay trước khi rời nhiệm sở.

Trong khi đó, việc tạm dừng viện trợ (nếu có thật) được cho cũng phản ánh cách tiếp cận “thương mại” trong chính sách đối ngoại của ông Trump, ưu tiên các đồng minh và đối tác tự chi trả cho quốc phòng của họ. Theo The Washington Post, quan điểm của chính quyền Mỹ hiện tại là Đài Loan nên tự mua vũ khí Mỹ thay vì nhận viện trợ.

Phần mình, Bắc Kinh luôn coi hòn đảo tự trị này là một phần không thể tách rời và phản đối mạnh mẽ bất kỳ viện trợ quân sự nào từ nước ngoài cho Đài Bắc.

Hồi tháng 12 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo hòn đảo rằng “việc dựa vào Mỹ để tìm kiếm độc lập và sử dụng quân sự để theo đuổi độc lập là con đường tự hủy”.