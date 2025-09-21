Máy bay chiến đấu Anh xuất kích bảo vệ bầu trời Ba Lan 21/09/2025 06:04

(PLO)- Máy bay chiến đấu Anh bắt đầu nhiệm vụ phòng không của NATO trên bầu trời Ba Lan.

Ngày 20-9, Bộ Quốc phòng Anh cho biết máy bay chiến đấu Anh đã thực hiện chuyến bay xuất kích phòng không NATO đầu tiên trên bầu trời Ba Lan trong khuôn khổ chiến dịch nhằm củng cố sườn phía đông NATO, theo đài Sky News.

Hai chiếc Typhoon đã cất cánh từ căn cứ Không quân Hoàng gia Anh ở hạt Lincolnshire (Anh) vào ngày 19-9 để “tuần tra bầu trời Ba Lan và ngăn chặn, phòng thủ trước các mối đe dọa trên không từ Nga, bao gồm cả máy bay không người lái (UAV)”, theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Anh.

Chuyến bay nằm trong khuôn khổ Chiến dịch Eastern Sentry của NATO, được triển khai nhằm củng cố sườn phía đông châu Âu sau khi Ba Lan đầu tháng này cáo buộc UAV Nga xâm phạm không phận.

Máy bay chiến đấu Typhoon của Anh bay sang Ba Lan. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG ANH

Bên cạnh Anh, chiến dịch còn có sự tham gia của lực lượng từ Đan Mạch, Pháp và Đức.

Bộ Quốc phòng Anh khẳng định cam kết của London với NATO là “không lay chuyển” và cho biết nhiệm vụ diễn ra sau vụ “xâm nhập liều lĩnh và nguy hiểm của UAV Nga vào không phận có chủ quyền của Ba Lan”.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey nói rằng nhiệm vụ này gửi đi tín hiệu rõ ràng rằng “không phận NATO sẽ được bảo vệ”.

“Tôi tự hào về những phi công và tổ bay xuất sắc của Anh đã tham gia chiến dịch thành công này để bảo vệ đồng minh của chúng ta trước hành động liều lĩnh của Nga” - ông Healey nói.

Chiến dịch Eastern Sentry đánh dấu lần đầu tiên NATO có động thái quân sự kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát.

Ngoài sự việc ở Ba Lan, hai thành viên khác của NATO là Romania và Estonia gần đây cũng báo cáo về các vụ vi phạm không phận.

Nga chưa bình luận về Chiến dịch Eastern Sentry. Trước đó, Moscow bác bỏ các cáo buộc rằng máy bay Nga vi phạm không phận NATO.