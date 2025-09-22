Taliban bác 'tối hậu thư' của ông Trump về căn cứ, nhắc Mỹ có chính sách dựa trên hiện thực và lý trí 22/09/2025 08:52

(PLO)- Chính quyền Taliban lên tiếng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có hậu quả "tồi tệ" nếu Afghanistan không giao căn cứ không quân Bagram.

Ngày 21-9, chính quyền Taliban cầm quyền Afghanistan bác bỏ tối hậu thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump về yêu cầu trao lại căn cứ không quân Bagram cho Washington, khẳng định đòi hỏi này vi phạm thỏa thuận Mỹ - Taliban năm 2020 về việc rút quân, theo đài RT.

Phó phát ngôn viên chính quyền Taliban - ông Hamdullah Fitrat cho biết Kabul luôn nhấn mạnh với Washington rằng “độc lập và toàn vẹn lãnh thổ là điều tối quan trọng”.

Ông Fitrat dẫn lại thỏa thuận Doha, theo đó Mỹ cam kết “sẽ không sử dụng hoặc đe dọa vũ lực đối với toàn vẹn lãnh thổ hay độc lập chính trị của Afghanistan, cũng như không can thiệp vào công việc nội bộ của nước này”.

Phó phát ngôn viên chính quyền Taliban - ông Hamdullah Fitrat. Ảnh: TOLO NEWS

“Thay vì lặp lại những cách tiếp cận thất bại trong quá khứ, cần có chính sách dựa trên hiện thực và lý trí” - ông Fitrat nhấn mạnh.

Trước đó, viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 20-9, Tổng thống Trump cảnh báo “những điều tồi tệ sẽ xảy ra” nếu Afghanistan không giao lại quyền kiểm soát căn cứ không quân Bagram (trên lãnh thổ Afghanistan) cho Mỹ.

“Những điều tồi tệ sẽ xảy ra nếu Afghanistan không giao lại căn cứ không quân Bagram cho những người đã xây dựng nó, tức nước Mỹ” - ông Trump viết, nhưng không nêu chi tiết về các biện pháp sẽ tiến hành.

Căn cứ không quân Bagram, nằm tại tỉnh Parwan cách thủ đô Kabul khoảng 60 km, từng là trung tâm quân sự chính của Mỹ tại Afghanistan trong suốt hai thập niên.

Theo thỏa thuận Doha năm 2020, Mỹ đồng ý rút quân dần khỏi Afghanistan và không đe dọa độc lập chính trị nước này, đổi lại Taliban cam kết không để lãnh thổ Afghanistan trở thành hang ổ cho các nhóm khủng bố.

Từ đó đến nay, Taliban vẫn khẳng định sẵn sàng hợp tác với Mỹ, nhưng “không chấp nhận bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của Mỹ tại Afghanistan”.