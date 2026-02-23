Moscow nói 'có dấu vết' của Anh trong vụ tướng Nga bị ám sát 23/02/2026 11:38

(PLO)- Cơ quan An ninh Liên bang Nga cáo buộc các cơ quan tình báo Anh đã tham gia vào âm mưu ám sát Trung tướng Nga Vladimir Alekseyev, cảnh báo sẽ "không bao giờ tha thứ".

Ngày 22-2, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Aleksandr Bortnikov cáo buộc các cơ quan tình báo Anh đã tham gia vào âm mưu ám sát Trung tướng Nga Vladimir Alekseyev, theo đài RT.

Tướng Alekseyev, Phó giám đốc thứ nhất Tổng cục Tình báo Nga (GRU), bị bắn nhiều phát vào lưng hồi đầu tháng này khi đang chờ thang máy tại tòa chung cư của ông ở phía tây thủ đô Moscow. Ông Alekseyev may mắn sống sót sau vụ tấn công.

Giới chức Nga sau đó đã bắt 3 nghi phạm liên quan vụ ám sát hụt, bao gồm ông Lyubomir Korba - người được cho là tay súng. Ông này là công dân Nga sinh tại Ukraine, đã bị dẫn độ về Nga với sự hỗ trợ của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Vesti hôm 22-2, ông Bortnikov nhắc lại cáo buộc rằng vụ ám sát do cơ quan tình báo Ukraine tổ chức. Tuy nhiên, theo ông, Kiev hành động với sự hậu thuẫn của “các nước thứ ba”.

Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Aleksandr Bortnikov. Ảnh: SPUTNIK

“Trước hết, chúng tôi thấy dấu vết của Anh ở đây. Vì vậy, cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục” - Giám đốc FSB nói, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Ông khẳng định Nga sẽ không để vụ tấn công này trôi qua mà không có phản ứng, đồng thời cho rằng mọi thảo luận công khai về các biện pháp đáp trả cụ thể là “vấn đề nhạy cảm”.

“Chúng tôi theo dõi sát sao mọi diễn biến. Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ không bao giờ quên và cũng sẽ không bao giờ tha thứ” - ông Bortnikov nói thêm.

Trước đó, FSB nói rằng cơ quan đặc nhiệm Ba Lan đã giúp Ukraine tuyển mộ tay súng Korba thông qua con trai ông này, một công dân Ba Lan. Ông Korba sau đó thừa nhận làm việc cho Ukraine và nói rằng ông được hứa trả 30.000 USD để sát hại vị tướng.

Ukraine và Ba Lan bác bỏ các cáo buộc liên quan vụ tấn công.

Anh chưa bình luận về thông tin trên.