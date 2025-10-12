Lâm Đồng không chỉ có hoa, rau mà còn là cảng biển, cao tốc để mời gọi đầu tư 12/10/2025 10:11

(PLO)- Tại hội nghị xúc tiến đầu tư, tỉnh Lâm Đồng trao chứng nhận đầu tư cho một số doanh nghiệp trong các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch.

Ngày 12-10, hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lâm Đồng năm 2025 với chủ đề “Lâm Đồng: Bứt phá tiềm năng, nâng tầm vị thế” được UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức nhằm giới thiệu đến các nhà đầu tư về tiềm năng, thế mạnh, thông tin về định hướng quy hoạch tỉnh Lâm Đồng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết đến nay, tỉnh này có hơn 33.000 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 350.000 tỉ đồng.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tại một gian hàng giới thiệu sản phẩm tỉnh Lâm Đồng

Với phương châm và khát vọng xây dựng Lâm Đồng thành tỉnh mạnh, dân giàu, thiên nhiên tươi đẹp, xã hội nhân ái nghĩa tình, lãnh đạo tỉnh cam kết tích cực hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cơ sở hạ tầng từng bước được nâng cấp, kêu gọi, thu hút, tạo điều kiện tốt nhất để chào đón ngày càng nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn đến khảo sát, đầu tư, triển khai dự án tại tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tại Hội nghị.

“Hội nghị hôm nay là lời mời trân trọng của tỉnh Lâm Đồng đến cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, hãy cùng chúng tôi kiến tạo những giá trị bền vững, cùng đồng hành để xây dựng Lâm Đồng trở thành nơi đáng sống, xanh - thân thiện - nghĩa tình trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”- Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chia sẻ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị; Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, nhấn mạnh hội nghị diễn ra đúng dịp cả nước kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam 13-10, là dịp để tôn vinh đội ngũ doanh nhân, những chiến sĩ quả cảm trên mặt trận kinh tế, luôn tiên phong trong sáng tạo, nỗ lực vượt khó và đồng hành cùng đất nước. ..

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đề nghị Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Lâm Đồng tiếp tục cụ thể hóa, triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030, gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I; phát huy lợi thế đặc thù của tỉnh sau sáp nhập, tạo ra sự đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đẩy nhanh tiến độ các tuyến cao tốc, mở rộng sân bay Liên Khương, phát triển cảng biển Bình Thuận, các khu công nghiệp, khu logistics, hạ tầng số… Đây là nền tảng quan trọng để thu hút các dự án lớn, có sức lan tỏa.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng các đại biểu tham quan các khu vực giới thiệu đầu tư.

Tập trung vào các ngành mũi nhọn như nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, công nghiệp chế biến sâu, du lịch chất lượng cao, kinh tế biển và dịch vụ logistics.

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, bảo đảm công khai, minh bạch, nhất quán; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.

Phát triển bền vững, toàn diện, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa, nâng cao đời sống nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội.

UBND tỉnh Lâm Đồng tặng hoa tri ân các đơn vị tài trợ.

“Tôi tin tưởng rằng, với tiềm năng, lợi thế đặc biệt, cùng khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Lâm Đồng sẽ trở thành vùng đất đáng sống, xanh, thân thiện, nghĩa tình. Thành công của các nhà đầu tư tại Lâm Đồng cũng chính là thành công của tỉnh và của đất nước”- Phó Thủ tướng nói.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Lâm Đồng đã trao chứng nhận đầu tư cho một số doanh nghiệp trong các lĩnh vực nông nghiệp, khoáng sản, du lịch, bất động sản.