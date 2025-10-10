Sắp khởi công cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc xuyên rừng kết nối Đồng Nai - Lâm Đồng 10/10/2025 09:05

(PLO)- Dự kiến ngày 19-12 sẽ khởi công cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc dài hơn 65 km kết nối Đồng Nai - Lâm Đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư số 1 (QLDA) tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng tỉnh đăng ký khởi công dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (Đồng Nai) - Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Theo đó, dự kiến sẽ khởi công cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc nhân kỷ niệm 79 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 – 19-12-2025) và chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo Ban QLDA, cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc là dự án nhóm A, công trình giao thông đường bộ, công trình cấp I. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 18.002 tỉ đồng, trong đó phần vốn Nhà nước 6.500 tỉ đồng; vốn nhà đầu tư khoảng 11.500 tỉ đồng.

Thời gian thực hiện như sau: Chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án từ năm 2022 - 2027; hoàn thành đưa vào khai thác quý IV - 2027.

Sơ đồ, hướng tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.

Tổng nhu cầu sử dụng đất của Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc dự kiến khoảng hơn 500 ha (trong đó tỉnh Đồng Nai khoảng 86,34 ha, tỉnh Lâm Đồng khoảng 414 ha). Phạm vi giải phóng mặt bằng theo quy mô hoàn chỉnh 4 làn xe cao tốc với nền đường rộng 22 m.

Diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng rừng là 145,69 ha (rừng tự nhiên 100,5 ha, rừng trồng 45,19 ha), trong đó tỉnh Đồng Nai là 41,44 ha (rừng tự nhiên 3,08 ha, rừng trồng 38,36 ha); tỉnh Lâm Đồng là 104,25 ha (rừng tự nhiên 97,42 ha, rừng trồng 6,83 ha).

Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc có tổng chiều dài 65,88 km, điểm đầu tại Km 59+798,33 (kết nối với cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, Đồng Nai) và điểm cuối tại Km 125+675 (nút giao với đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 1, Bảo Lộc, Lâm Đồng).

Theo Ban QLDA, đơn vị đang tổ chức rà soát trình hồ sơ mời thầu, lập hồ sơ mời thầu, thông báo mời thầu và sau đó sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư. Ban sẽ thành lập tổ đàm phán hợp đồng trước ngày 15-11-2025 và hoàn thành công tác đánh giá hồ sơ dự thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư trước ngày 3-12-2025.