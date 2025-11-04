Trẻ mầm non hào hứng làm quen tiếng Anh qua trò chơi 04/11/2025 12:24

(PLO)- Thông qua các trò chơi như nhà thám hiểm nhí thông minh, chú nhện robot...trẻ mầm non dần làm quen với tiếng Anh trong sự thích thú.

Sáng 4-11, Trường Mầm non Tân Phong, phường Tân Hưng (TP.HCM) tổ chức ngày hội tiếng Anh với sự tham gia của 400 trẻ khối mầm, chồi, lá.

Làm quen tiếng Anh qua trò chơi

Ngày hội mở đầu bằng 2 tiết mục văn nghệ của học sinh khối lớp Lá với bài hát You are my sunshine và liên khúc Hello - I can see animals - Goodbye song.

Các bé tham gia trò chơi Rung chuông vàng. Ảnh: NQ

Sau đó, các lớp di chuyển đến 6 trạm đã được bố trí trước gồm nhà thám hiểm nhí thông minh, công viên chong chóng, chú nhện rô bốt, đầu bếp nhí, rung chuông vàng và cuối cùng trò chơi Ai nhanh hơn. Mỗi trò chơi phù hợp với lứa tuổi khác nhau.

Trẻ thích thú khám phá các trò chơi trên máy tính bảng cùng cô giáo và các bạn. Ảnh: NQ

Các bé lớp mầm được tham gia trò chơi nhà thám hiểm nhí tại phòng học thông minh. Ở đây, trường đã bố trí sẵn ti vi tương tác, máy tính bảng. Các bé sẽ trả lời các được hiển thị trên màn hình ti vi. Trong thời gian 30 giây, bé sẽ chọn đáp án trên màn hình máy tính bảng của mình. Sau 10 câu hỏi, bé nào đạt điểm cao nhất sẽ giành chiến thắng.

Trò chơi đầu bếp nhí thu hút các bạn lớp lá tham gia để biết từ vựng về các món ăn. Ảnh: NQ

Trong khi đó, các bé lớp lá hào hứng tham gia trò chơi đầu bếp nhí. Tại đây, trẻ được giáo viên dạy về tên thức ăn. Sau đó, các em sẽ chơi theo nhóm vượt qua các chướng ngại vật, lấy từng món ăn đã được chuẩn bị sẵn để có một bữa ăn dinh dưỡng. Trò chơi có lồng ghép các từ vựng như pizza, rice, fish, meat...

Với khu vực công viên chong chóng, trẻ lớp chồi được học cách chế tạo chong chóng màu sắc từ những vật dụng ly, tăm bông, ống hút, bút màu. Qua đó, giáo viên từng bước lồng ghép một số từ vựng như wind, spin, fast, slow để trẻ dễ nhớ.

Trẻ mầm non học làm chong chóng từ những vật dụng có sẵn. Ảnh: NQ

Quan sát và chơi cùng các bé, chị Trần Thị Tư, một phụ huynh tham gia chương trình nói: "Ngày hội với rất nhiều trò chơi thú vị để các con khám phá. Trong phòng học thông minh, các bé dùng máy tính bảng để trả lời câu hỏi. Khu vực bên ngoài, các bé sử dụng máy tính bảng để chọn hoa quả, màu sắc hay bong bóng theo màu. Những hoạt động này giúp các con nhận biết và ghi nhớ màu sắc một cách tự nhiên, sinh động" - chị Tư nói.

Theo chị Tư, bé rất hứng thú, chỉ cần giáo viên hướng dẫn một lần, bé có thể thực hành tốt và từ đó biết thêm nhiều từ mới.

Chị Trần Thị Tư học cùng con tại ngày hội. Ảnh: NQ

Giữ gìn và phát triển tiếng Việt

Cô Phạm Bảo Hạnh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Phong cho biết việc cho trẻ làm quen tiếng Anh là rất cần thiết trong bối cảnh xã hội hiện nay.

Đối với các trường mầm non, việc cho trẻ làm quen với tiếng Anh song song với giữ gìn và phát triển văn hóa tiếng mẹ đẻ. Bởi đây là yếu tố đặc biệt quan trọng, góp phần hình thành nền tảng ngôn ngữ vững chắc cho trẻ.

Đối với trẻ mầm non việc làm quen tiếng Anh được thực hiện thông qua các trò chơi thú vị. Ảnh: NQ

Ở bậc mầm non, việc làm quen tiếng Anh được xem là bước chuẩn bị cho cấp tiểu học, tạo tiền đề và nền tảng giúp trẻ tự tin khi học ngôn ngữ mới.

Các hoạt động làm quen được tổ chức dưới hình thức trò chơi, hát, vận động hoặc nhận biết sự vật đơn giản, giúp trẻ phát âm và nhận diện từ ngữ một cách tự nhiên, không gây áp lực.

“Tiếng Việt vẫn là nền tảng quan trọng nhất để trẻ học nói, học giao tiếp và phát triển tư duy ngôn ngữ một cách trọn vẹn. Với trẻ mầm non, học mà chơi, chơi mà học. Việc làm quen tiếng Anh chỉ dừng ở mức độ nhận biết, ví dụ như biết tên món ăn, đồ vật hay con vật bằng tiếng Anh, chứ không đặt nặng việc học" - cô Hạnh khẳng định.