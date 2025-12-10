Quảng Trị: Phát hiện nhiều hàng hoá không rõ nguồn gốc ở khu vực biên giới 10/12/2025 16:03

(PLO)- Số hàng hoá không rõ nguồn gốc này chủ yếu là các loại thuốc lá, rượu ngoại.

Ngày 10-12, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang xử lý 3 vụ việc vận chuyển và kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ hợp lệ trên khu vực biên giới với tổng trị giá khoảng 850 triệu đồng.

Hàng chục thùng hàng hoá không rõ nguồn gốc được vận chuyển vào TP.HCM bị phát hiện.

Trước đó, vào lúc 8 giờ, ngày 7-11, tại Km 78+300 Quốc lộ 9 (xã Lao Bảo), lực lượng Biên phòng Quảng Trị đã phát hiện xe ô tô khách giường nằm Quang Dũng, BKS 74H-025.12 do ông Phan Sông Hậu (53 tuổi, xã Bến Hải) điều khiển chở nhiều loại hàng hoá không rõ nguồn gốc.

Qua kiểm tra, phát hiện 54 thùng giấy carton, bên trong chứa hàng trăm hộp nhựa và lọ thủy tinh các loại, có tem nhãn mang chữ nước ngoài (chưa rõ chủng loại, nguồn gốc).

Lái xe khai nhận số hàng trên là thuốc bảo vệ thực vật được Trần Văn Thế (36 tuổi, xã Triệu Bình) thuê vận chuyển vào TP.HCM.

Gần 4.000 gói thuốc lá không có hoá đơn bị Biên phòng bắt giữ.

Tiếp đến ngày 8-12, tại km 78+800 Quốc lộ 9 (xã Lao Bảo), thực hiện chuyên án QT 1225, lực lượng biên phòng đã phát hiện bắt giữ xe khách BKS 74D 001.91 do Nguyễn Minh Tâm (33 tuổi, phường Nam Đông Hà) điều khiển, đang bốc xếp hàng hoá không rõ nguồn gốc.

Tang vật thu tại hiện trường có 3.950 gói thuốc lá các loại gắn tem nhãn nước ngoài không có giấy tờ hợp lệ của 3 hành khách trên xe và ven đường.

Rượu ngoại không có hoá đơn cũng bị phát hiện số lượng lớn.

Ngày 9-12, tại thôn Nại Cửu (xã Lao Bảo), lực lượng phối hợp tuần tra, kiểm soát địa bàn biên giới phát hiện Võ Minh Chiến (35 tuổi, xã Khe Sanh) có hành vi kinh doanh hàng hoá nhập lậu 132 chai rượu các loại.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp lập biên bản 3 vụ việc. Đồng thời dẫn giải người, phương tiện và tang vật về Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tiến hành các thủ tục pháp lý, xử lý theo quy định.